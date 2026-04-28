Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BENFICA-TRAININGAFP
Yosua Arya

Traducido por

¡José Mourinho vuelve al Real Madrid! Florentino Pérez lo prefiere al entrenador del Benfica para reemplazar a Álvaro Arbeloa

J. Mourinho
Real Madrid
Primera División
Benfica
Primeira Liga
Álvaro Arbeloa

Según informes, José Mourinho es el principal candidato para volver al Real Madrid si se destituye a Álvaro Arbeloa. Florentino Pérez impulsa su fichaje para levantar la moral de la plantilla tras una temporada difícil. Su cláusula de rescisión es asequible, así que el «Special One» podría regresar al Santiago Bernabéu.

  • Mourinho podría volver al Bernabéu

    Mourinho suena con fuerza para regresar al Real Madrid, que busca nuevo entrenador. Aunque el veterano técnico tiene contrato con el Benfica, The Athletic asegura que Pérez lo quiere para este verano.

    El club busca un técnico experimentado que estabilice un proyecto con altibajos. Mourinho ya entrenó al equipo entre 2010 y 2013 y mantiene buena relación con Pérez. Una cláusula de su contrato con el Benfica, que se puede rescindir por unos 3 millones de euros en los diez días posteriores al final de la temporada, facilitaría su regreso.

    • Anuncios
  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    Pérez designa al sucesor de Arbeloa

    Las dudas sobre el futuro de Arbeloa como entrenador del Santiago Bernabéu desencadenaron la búsqueda. Arbeloa, nombrado en enero de 2026 tras el cese de Xabi Alonso, no ha logrado dar un giro al equipo. Como el Madrid podría acabar una segunda temporada sin títulos, Pérez busca una figura de élite de gran renombre para recuperar la competitividad del club.

    Aunque Arbeloa es respetado, la directiva cree que la plantilla necesita una mano más experta para guiar a los jóvenes talentos. Pérez ve en el enfoque psicológico y los estándares rigurosos de Mourinho el remedio ideal para la falta de garra actual. Según informes, el presidente lidera personalmente el proceso de contratación, como ya hizo en momentos de máxima presión.

  • El legado perdurable de Mourinho en Madrid

    En su primera etapa en España, Mourinho acabó con el dominio del Barcelona de Guardiola y ganó La Liga 2011-12 con 100 puntos y 121 goles. Impuso un estilo de contraataque y una fortaleza mental que llevó al Madrid a tres semifinales consecutivas de la Liga de Campeones. A pesar de su controvertida salida en 2013, muchos aficionados lo ven como un punto de inflexión que devolvió al Madrid su estatus de potencia mundial.


  • FBL-ESP-REAL MADRIDAFP

    No es el único candidato

    La decisión final sobre el próximo entrenador del Real Madrid se anunciará poco después de que terminen las ligas. Se espera que Arbeloa dirija los partidos restantes hasta el anuncio oficial, aunque Mourinho no es la opción preferida. También suenan Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, y Sebastian Hoeness, del Stuttgart. The Athletic añade que Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, también es valorado en el Bernabéu.

Primeira Liga
Famalicao crest
Famalicao
FAM
Benfica crest
Benfica
BEN
Primera División
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA