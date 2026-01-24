Getty Images Sport
José Mourinho una vez dio una patada voladora a una MESA en el vestuario del Chelsea en un ataque de rabia, revela exestrella de los Blues
Mourinho nunca rehuyó la controversia
Chelsea ganó la Premier League en su temporada de debut en el oeste de Londres y los Blues defendieron con éxito su corona mientras Mourinho estableció al equipo de la capital como uno de los mejores de Inglaterra y Europa. El técnico portugués regresó para una segunda etapa en 2013 cuando Chelsea ganó el título de la Premier League por tercera vez bajo su mirada en la temporada 2014-15.
Sin embargo, Mourinho nunca estuvo lejos de la controversia y ha tenido su buena cuota de momentos explosivos tanto en Chelsea como en otros lugares. El entrenador de 62 años infamemente metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova en el apogeo de su rivalidad con Pep Guardiola durante sus respectivos períodos en Real Madrid y Barcelona.
Además, pareció agarrar la nariz del entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, el año pasado durante su tiempo al mando del Fenerbahce. Y Wright-Phillips ha revelado un incidente que involucró a Mourinho durante su tiempo juntos en Stamford Bridge.
Mourinho 'pateó la mesa', dice Wright-Phillips
Wright-Phillips surgió de las filas del Manchester City, pero dejó a los Cityzens por el Chelsea en 2005, y ganó la Premier League y la FA Cup con los Blues antes de regresar al City en 2008. Y el ex extremo ha revelado un incidente notable que tuvo lugar en el medio tiempo cuando Mourinho descargó su ira en una mesa en el vestuario del Chelsea.
"Entramos al vestuario después de un mal primer tiempo", comenzó Wright-Phillips en el podcast In The Mixer. "Creo que fui sustituido en ese partido. Pero todos estábamos allí porque a nadie se le permitía ir a calentar todavía.
"Todos tenían que estar allí en el medio tiempo. Era raro porque José estaba en su oficina y todos estábamos sentados allí y no pasaba nada. Estaba bastante tranquilo.
"Luego pasó como si hubiera ido al baño y de repente regresó corriendo y le dio una patada voladora a la mesa. ¡Todas las bebidas se derramaron por todas partes!
"Yo solo miraba porque aún era nuevo en el club. Estoy como, '¿Qué acaba de pasar?' Luego simplemente explotó... Pero me gusta bastante eso. Me gusta eso de un entrenador. Porque nos está mostrando que le importa.
"Prefiero un entrenador así que uno que esté callado y hablando a tus espaldas y no explicándote y no ayudándote a mejorar. Él simplemente te diría las cosas como son. Creo que ahora los jugadores se desplomarían ante eso."
Mourinho 'nos sacó a los 25 minutos'
Wright-Phillips también recordó una ocasión en la que tanto él como su entonces compañero de equipo del Chelsea Joe Cole fueron sustituidos en los primeros treinta minutos de un partido contra Fulham. "Si no estabas rindiendo, él caminaba y decía, 'Eras una mierda'. Y así sucesivamente", continuó Wright-Phillips.
"Hubo una situación en Fulham donde yo no diría necesariamente que Joe Cole y yo jugamos mal. Pero simplemente no recibimos el balón. Nos sacó después de 25 minutos en la primera mitad. Yo me estaba riendo como, 'No puedo creer que esto haya pasado'. Joe estaba furioso.
"Coley estaba furioso. Pero yo tenía una risita, una carcajada, porque estoy como, 'Me está doliendo, pero tengo que aguantarme'. Dijo que era táctico, pero funcionó porque no perdimos el partido. Así que, ¿cómo discutes con eso?"
Benfica tambalea bajo Mourinho
Wright-Phillips, el hijo del legendario delantero del Arsenal Ian Wright, dejó el City por segunda vez en 2011 y regresó al oeste de Londres, esta vez para unirse al QPR. El ex extremo de Inglaterra luego viajó a los Estados Unidos en 2015 para jugar con los New York Red Bulls, antes de retirarse en 2017 tras un periodo con Phoenix Rising.
Mourinho, mientras tanto, está teniendo una temporada difícil de regreso en el banquillo del Benfica habiendo sucedido a Bruno Lage al mando del Estadio da Luz en septiembre. Las Águilas han perdido tres de sus últimos cuatro partidos competitivos, cayendo ante Braga, Porto y Juventus, y están a 10 puntos del líder de la liga, Porto, de cara a la acción del fin de semana.
