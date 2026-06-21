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José Mourinho tiene poder especial en los fichajes del Real Madrid: el «Special One» construye un equipo para ganar ahora, mientras suenan los nombres de Enzo Fernández y Rubén Dias
La cumbre de Santo Mauro cambia la dinámica de poder
El martes 9 de junio, pocos días antes del Mundial 2026, una reunión en el Hotel Santo Mauro de Madrid marcó el inicio de una nueva era para el Real Madrid. Mourinho se reunió con el director general, José Ángel Sánchez; el jefe de ojeadores, Juni Calafat; y el agente Jorge Mendes para planificar la reestructuración veraniega.
A diferencia de anteriores técnicos como Carlo Ancelotti, cuyas peticiones de refuerzos solían ignorarse, fuentes de ESPN señalan que el “Special One” es ahora el principal artífice de la política de fichajes.
La prueba está en las cifras: en 2025 los fichajes promediaron 21 años, pero este verano, con las llegadas de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté —y la esperada de Denzel Dumfries—, la media sube a casi 29.
Mourinho no prepara un equipo para el futuro, sino uno para ganar ya, con veteranos experimentados antes que jóvenes promesas.
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Cucurella y Silva lideran la apuesta por la experiencia
La rápida compra de Cucurella al Chelsea por 55 millones de euros refleja la nueva influencia de Mourinho. Se informa que el defensa quedó impresionado por el profundo conocimiento que el técnico tenía de sus actuaciones anteriores en la Liga de Campeones.
Bernardo Silva, a punto de salir del Manchester City como agente libre y codiciado por Atlético y Barcelona, fue otra prioridad absoluta para el técnico, quien logró su fichaje.
Tras la intervención del técnico, el Madrid actuó rápido y lo fichó con un contrato de dos años. Silva, con un palmarés ganador, llega a un centro del campo que, según Mourinho, necesita «más liderazgo, trabajo incansable y un espíritu competitivo feroz».
Otros posibles fichajes de Mourinho
Con Militão lesionado y Rüdiger próximo a los 33 años, Mourinho prioriza la defensa. Konaté llegó gratis del Liverpool y Dumfries fichará del Inter por 20 millones para reemplazar a Carvajal.
Además, buscan un centrocampista de élite y otro central de primer nivel. Enzo Fernández, del Chelsea, encabeza la lista.
También se sigue a Mateus Fernandes (West Ham) y a la joven promesa del Lille, Ayyoub Bouaddi, para reforzar el centro del campo.
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Gestión de salidas y el dilema de Vinicius Junior
La filosofía de «ganar ya» obliga a algunos jugadores a marcharse. Para hacer espacio, se rumorea que el club podría rescindir el contrato de Dani Ceballos un año antes. En la delantera, Florentino Pérez ha valorado pagar 150 millones por Julián Álvarez, pero la gran duda es Vinicius Junior, cuyo contrato vence en 2027.
Según ESPN, el brasileño quiere quedarse, pero las negociaciones esperan al Mundial. El club se enfrenta a una encrucijada: aceptar sus elevadas pretensiones salariales o venderlo este verano para evitar perderlo gratis después.
En un club donde se espera que los entrenadores trabajen con los recursos disponibles, la opinión de Mourinho será decisiva para definir si el extremo sigue siendo el rostro del proyecto.