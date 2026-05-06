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José Mourinho se reúne con Florentino Pérez para exponer las condiciones de su regreso al Real Madrid
Una cumbre secreta en Madrid
Según Esdiario y el periodista Sergio Valentín, José Mourinho y Florentino Pérez mantuvieron una videoconferencia de una hora para negociar el posible regreso del técnico al banquillo del Real Madrid.
En la reunión participó el representante de toda la vida de Mourinho, Jorge Mendes, aunque se cree que solo observó. Este contacto se produce cuando la presión sobre el actual cuerpo técnico es máxima, tras una campaña decepcionante y una creciente incertidumbre interna.
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Las exigencias innegociables de Mourinho
Aunque la opción de su regreso está sobre la mesa, el técnico portugués no volverá al Bernabéu sin control absoluto. Mourinho, que entrena al Benfica con contrato hasta 2027, habría impuesto condiciones innegociables que Pérez debe cumplir antes de que acepte dirigir de nuevo el proyecto. Curiosamente, estas exigencias no se centran en su salario ni en su paquete económico.
En cambio, pide una reforma total del funcionamiento interno del club. Pide control deportivo total, reestructurar el departamento médico y plena autoridad disciplinaria sobre la plantilla. Así busca evitar las luchas internas que marcaron sus últimos meses entre 2010 y 2013, periodo en el que ganó La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
Opiniones encontradas en el Bernabéu
La posible vuelta de Mourinho divide a la afición del Real Madrid. Para muchos, es el técnico que acabó con el dominio del Barcelona e impuso una mentalidad ganadora. Su experiencia y disciplina se ven como la solución a la falta de regularidad actual.
Sin embargo, otros recuerdan su salida del Chelsea y del Manchester United, y temen que su regreso abra viejas heridas. Su primera etapa acabó con un vestuario dividido y enfrentamientos públicos con leyendas del club, memoria que aún pesa en parte del madridismo. Para estos aficionados, traer de vuelta una figura tan explosiva parece un paso atrás, no una solución de futuro.
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Ahora le toca mover ficha a Pérez
A pesar de la complejidad de las negociaciones, Mourinho no ha cerrado la puerta al club más laureado de Europa. La decisión final recae ahora en el presidente. Se espera que Pérez sopese las exigencias estructurales del técnico frente a otros candidatos, como Unai Emery.
Pérez responderá la próxima semana. La clave es si el club acepta otorgarle el control que exige. De llegar a un acuerdo, sería uno de los regresos más esperados y dramáticos del deporte.