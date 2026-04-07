José Mourinho se pronuncia sobre su futuro en el Benfica tras una temporada sin títulos que ya es prácticamente un hecho

A pesar de mantenerse invicto en la Liga Portugal desde que sustituyó a Bruno Lage en septiembre de 2025, el balance de Mourinho —16 victorias y siete empates en 23 partidos— no ha sido suficiente para seguir el ritmo de los líderes. El Benfica ocupa actualmente la tercera posición, a siete puntos del FC Porto y a dos del Sporting CP, aunque este último aún tiene un partido aplazado que jugar.

Al referirse a las difíciles decisiones que le esperan en cuanto a la plantilla, Mourinho añadió: «Tengo que pensarlo detenidamente, de forma colectiva, porque, en este momento, quería dejar de alinear a algunos jugadores, pero hay valores más importantes en juego. Son activos, aunque no quisiera seguir contando con algunos de ellos. A nivel deportivo, el objetivo alcanzable es terminar en segunda posición, dependiendo de otros resultados.

[Pero] no dependemos de nosotros mismos. Incluso ganando todos los partidos, no dependemos únicamente de nosotros mismos. El Sporting tendría que perder otros dos puntos. Todavía es posible, y el Sporting podría incluso empatar. De acuerdo, no perdimos [contra el Casa Pia], pero no creo que un empate como este enaltezca al Benfica de ninguna manera ni la carrera de ninguno de nosotros».