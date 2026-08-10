Detrás de su gran decisión de rechazar al Manchester United, los factores emocionales y su fuerte vínculo con Stamford Bridge fueron las principales razones de su repentino giro.

Al desvelar el secreto que llevaba guardando mucho tiempo en el documental de Netflix «Mourinho», el técnico afirmó: «Fui al Chelsea en 2013, pero en ese periodo hay algo que nadie sabe. Creo que puedo decirlo porque no hago daño a nadie con la verdad, y creo que el objetivo de este trabajo que estamos haciendo es decir la verdad. Cuando dejé el Real Madrid, firmé con el Manchester United para ir al Manchester United después de Sir Alex.

«Me sentí, por supuesto, muy halagado, porque el Manchester United tiene un atractivo increíble. Cuando digo que el Real Madrid es el club más grande del mundo, tengo que decir que el Manchester United está muy, muy cerca. Pero una cosa es el amor por el fútbol y otra cosa es el amor por un club determinado. Creo que esto es más poderoso que el amor por el fútbol y, fundamentalmente, después del Real Madrid necesitaba sentir que soy querido».

Ferguson confirmó la secuencia de los hechos al recordar el momento en que Mourinho llamó para darle la noticia: «A primera hora de la tarde me llamó y estaba llorando. Y me dijo: “Alex, no puedo hacerlo; he dado mi palabra al Chelsea y no voy a faltar a mi palabra”. La razón que me dio la pude entender, pero me decepcionó».