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José Mourinho resta importancia a la presión por la elección de Yan Diomande mientras la joya del Real Madrid hace su primera titularidad en el Santiago Bernabéu
Mourinho rechaza la presión por la elección del joven talento
Tras la victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano, que puso de manifiesto tanto el potencial como los problemas propios del crecimiento de un nuevo Madrid, Mourinho compareció ante los medios para aclarar su postura sobre la elección del equipo. El foco se puso especialmente en Diomande, el joven talento que fue titular por primera vez en el Santiago Bernabéu. Pese al ruido en torno a la llegada del jugador y a las expectativas de la afición, Mourinho se apresuró a reafirmar su autoridad.
«Soy un poco mayor para sentir la presión de tener que ponerle. Hay plantillas en las que tienes que rezar para que nadie se lesione, y otras con muchísimas opciones. Estoy 100 por 100 seguro de que, si Diomande no hubiera sido titular hoy, la primera pregunta habría sido por qué no juega o cuándo va a jugar. Nuestro banquillo está lleno de calidad y, después de cada partido, habrá preguntas sobre por qué juega un futbolista y no otro», dijo Mourinho.
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Evaluando el progreso táctico de Diomande
Mourinho ha ofrecido una valoración equilibrada de Diomande, destacando tanto el talento en bruto del jugador como los aspectos en los que debe mejorar. El técnico no tardó en señalar que el futbolista sigue adaptándose a las exigencias de un club de la talla del Madrid.
Al ser preguntado por el rendimiento del joven, Mourinho dijo: "Diomande está mejorando progresivamente. No lleva mucho tiempo compitiendo en el fútbol europeo del más alto nivel. Ha jugado la última temporada en el Leipzig y poco más. Tiene mucho que aprender desde el punto de vista táctico. Pero se ve que tiene un potencial increíble en el uno contra uno, en los centros y en el disparo. Es un jugador muy fuerte que nos da muchas opciones. Puede jugar en la posición de Vinícius Junior, o en la derecha... Quiero ver evolucionar a Diomande, porque sé lo que me pueden dar los otros jugadores", explicó.
Equilibrar la plantilla y gestionar a Guler
El dilema táctico de Mourinho va más allá de un solo jugador, ya que gestiona una plantilla repleta de talento creativo, incluidos Arda Guler y Brahim Diaz. El técnico del Real Madrid reconoció que la profundidad de su plantilla provoca inevitablemente escrutinio cada vez que se anuncia la alineación. Subrayó que cada jugador tiene un papel que desempeñar y que la competencia por los puestos es una señal de un entorno de élite saludable.
"Arda es muy bueno. Brahim hizo un muy buen partido contra el Inter. Diomande está trabajando duro para mejorar y tiene un gran potencial. Tenemos una plantilla fuerte, pero para responder a tu pregunta, Arda es muy bueno; tiene muchísima calidad y ejerce una influencia positiva en el juego del equipo. Cuando entró, marcó de verdad la diferencia en el partido", declaró el entrenador.
- AFP
Fatiga física y cambios tácticos
A pesar del marcador final ante el Rayo, Mourinho fue sincero sobre el rendimiento irregular de su equipo. Señaló que la exigente carga de partidos, incluidas las recientes exigencias de la Champions League, había dejado a sus jugadores mental y físicamente agotados en la segunda parte. Esta bajada de intensidad permitió al Rayo meterse en el partido, una situación que Mourinho ya había anticipado. El técnico señaló a jugadores clave como Jude Bellingham como ejemplos de cómo la exigencia de la temporada está afectando actualmente a la capacidad de la plantilla para mantener una presión alta durante los noventa minutos completos.
«Fue un partido de 45 minutos. Ahí se acabó, y no hay nada más que decir. Sabía que el equipo no tenía la fuerza física ni mental para jugar la segunda parte como la primera. Un buen ejemplo de lo que digo es cómo jugó Bellingham sin energía en los últimos diez minutos. La energía no es solo física, sino también mental. Bajó nuestra concentración, cometimos errores y perdimos la posesión en la salida de balón. También nos costó presionar, y el Rayo, que no había generado peligro en la primera parte, tuvo más disparos a puerta. Esperaba que el partido fuera así, dada nuestra experiencia en la Champions League», señaló Mourinho.
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