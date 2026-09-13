Tras la victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano, que puso de manifiesto tanto el potencial como los problemas propios del crecimiento de un nuevo Madrid, Mourinho compareció ante los medios para aclarar su postura sobre la elección del equipo. El foco se puso especialmente en Diomande, el joven talento que fue titular por primera vez en el Santiago Bernabéu. Pese al ruido en torno a la llegada del jugador y a las expectativas de la afición, Mourinho se apresuró a reafirmar su autoridad.

«Soy un poco mayor para sentir la presión de tener que ponerle. Hay plantillas en las que tienes que rezar para que nadie se lesione, y otras con muchísimas opciones. Estoy 100 por 100 seguro de que, si Diomande no hubiera sido titular hoy, la primera pregunta habría sido por qué no juega o cuándo va a jugar. Nuestro banquillo está lleno de calidad y, después de cada partido, habrá preguntas sobre por qué juega un futbolista y no otro», dijo Mourinho.