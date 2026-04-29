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Jose Mourinho Benfica 2026Getty Images
Muhammad Zaki

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José Mourinho responde a los rumores sobre su regreso al Real Madrid y, como técnico del Benfica, revela cuál fue el «mejor lugar» donde entrenó

J. Mourinho
Real Madrid
Benfica
Primera División
Primeira Liga

José Mourinho ha respondido a los rumores que le sitúan como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid. El entrenador portugués, actualmente en el Benfica, recordó su etapa en la Roma y la describió como el mejor entorno de su carrera.

  • Pérez lidera la persecución

    Ante los rumores de que el 15 veces campeón de Europa quiere su regreso, Mourinho los ha minimizado y se ha centrado en su proyecto actual con el Benfica. Sin embargo, informes indican que Florentino Pérez busca ficharlo para estabilizar al equipo, que ha sufrido bajo Arbeloa. Al ser preguntado por el Real Madrid, el «Special One» se mantuvo hermético sobre un posible regreso a La Liga.

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  • GFX Jose Mourinho Florentino PerezGetty/GOAL

    Mourinho rompe su silencio sobre los rumores que le vinculan con el Madrid

    El técnico de 63 años, en lugar de avivar los rumores sobre un segundo paso por la capital española, afirmó que se centra en su labor en Lisboa. “Mi próximo objetivo es devolver al Benfica a la Liga de Campeones”, declaró a Il Giornale, lo que enfría los rumores de una salida inmediata, pese a que su contrato con el gigante portugués incluye una cláusula de rescisión asequible. Así respondió mientras el exmadridista Guti advertía de que Mourinho ya no está en su mejor momento y aconsejaba a Pérez buscar otra chispa táctica.

  • La Roma sigue siendo el «mejor sitio» para José

    Pese a su destitución por la Roma en enero de 2024, Mourinho afirma que su paso por la capital italiana ha sido el mejor de su carrera. Nunca sentí un ambiente tan increíble en torno a un equipo. El Olímpico siempre estaba lleno», reveló.

    El técnico portugués llevó a la Roma a ganar la Conference League en 2022 y a la final de la Europa League al año siguiente, creando un vínculo único con la afición. Sobre las dificultades del equipo tras su salida, añadió: «Ni siquiera cuando gané la Champions vi escenas así. Mi Roma se acabó. No quiero añadir más, salvo una cosa. Nadie debe culpar a la afición de la Roma por no ganar; ella siempre apoya y nadie debe meterse con ellos».

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Aumenta la presión sobre Arbeloa

    Mientras Mourinho se centra en el Benfica, crece la presión en el Santiago Bernabéu. Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso en enero, afronta una racha negativa y, según rumores, la directiva busca un técnico de renombre para liderar la transición. Mourinho es el favorito de Pérez, pero no es el único candidato.

    También suenan Lionel Scaloni, Mauricio Pochettino y Sebastian Hoeness. Si regresa, será su primera etapa en Madrid desde 2010-2013, marcada por su intensa rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola.

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