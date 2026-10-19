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Jose Mourinho rechaza las afirmaciones de que Arda Guler debió ver la tarjeta roja tras la victoria del Real Madrid ante el Sevilla
El Real Madrid golea al Sevilla
Mourinho ha restado importancia a la polémica surgida tras la victoria del Madrid por 4-1 ante el Sevilla el domingo. El entrenador rechazó las acusaciones de que Guler debió ser expulsado por un codazo en la primera parte.
El incidente se produjo cuando el partido aún iba 0-0. Guler se enfrentó a Gerard Fernandez, del Sevilla, y el banquillo rival reclamó airadamente la tarjeta roja directa.
Sin embargo, el árbitro dejó seguir el juego sin intervenir. El Real Madrid aprovechó que Guler siguiera sobre el campo y logró una cómoda victoria gracias a los goles de Guler, Kylian Mbappe y Yan Diomande.
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Mourinho exige pruebas en vídeo
Tras el pitido final, Mourinho se mostró desconcertado por el debate que sigue rodeando a su joven promesa turca. El experimentado entrenador sugirió que el rival solo intentaba desviar la atención de una dura derrota.
«Nadie ha podido mostrarme lo que dicen que ocurrió», declaró Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido. «No hay imágenes. He pedido imágenes de televisión y también a mi cuerpo técnico, que tiene la cámara táctica, pero no he podido ver ninguna imagen de aquello de lo que se habla, de lo que molestó a Luis [Garcia Plaza].
«Sinceramente, si algún día ocurre algo que nos beneficie, no tendré ningún problema en decirlo. Pero creo que sucederá lo contrario muchas más veces, esa es la tendencia. No he visto nada. Hasta el sábado, si alguien me hace llegar una imagen clara y objetiva de algo que no he visto y que mi jugador dice que no ocurrió, estaré ahí [para hablar de ello], pero hasta entonces, nada».
Garcia Plaza se marchó furioso
Plaza, entrenador del Sevilla, ofreció una valoración completamente distinta del altercado de la primera parte. Consideró que a su equipo le habían privado de una ventaja crucial que podría haber cambiado el curso del partido.
«Hoy deberíamos haber jugado con un hombre más desde el minuto 25, 11 contra 10», dijo Plaza. «No quiero hablar del partido después de eso. Es increíble. Lo vi. Peque decía al descanso: “Me ha golpeado”. Es tarjeta roja. Quizá no habríamos ganado, pero deberíamos haber jugado 11 contra 10 durante 65 minutos. Ese es el resumen del partido».
- AFP
La atención se centra ahora en el Clásico
Pese a la polémica que aún colea, el Madrid sumó tres puntos vitales para mantener vivas sus opciones de conquistar el título. La victoria por 4-1 permite a los de Mourinho seguir presionando en lo alto de la tabla.
El resultado deja al Madrid a seis puntos del líder de la liga, el Barcelona, y prepara el terreno para un duelo decisivo en su próximo partido de liga. El Real Madrid se enfrentará al Barça en el Clásico este fin de semana. Antes, sin embargo, el equipo de Mourinho recibirá al RB Leipzig en la Champions League el miércoles.
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