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imago-sport-1084350722.jpgAlberto Gardin
Alvino Hanafi
Traducido por

Jose Mourinho reacciona al penalti a lo Panenka de Kylian Mbappe mientras el Real Madrid domina al Sevilla

Real Madrid
K. Mbappe
J. Mourinho
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
Primera División

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, elogió una «hermosa victoria» después de que Kylian Mbappe liderara el triunfo por 4-1 ante el Sevilla con un atrevido penalti a lo Panenka. Mourinho se mostró plenamente satisfecho con la calidad individual de su equipo y su dominio táctico en el Santiago Bernabéu.

  • El Madrid mantiene su pleno de victorias en casa con una exhibición de cuatro goles

    El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, elogió a Kylian Mbappe después de que el delantero francés marcara un doblete memorable en la victoria por 4-1 ante el Sevilla, coronado con un atrevido penalti a lo Panenka. El propio Mbappe provocó la pena máxima al comienzo de la segunda parte y luego superó al portero con una vaselina.

    El gol puso el broche a una noche ya brillante para el internacional francés, que antes había aprovechado un inteligente pase de tacón de Jude Bellingham.

    Mourinho se mostró encantado con el talento y la confianza que exhibió su delantero clave en casa.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El técnico celebra una «hermosa victoria» y el control territorial total

    En la rueda de prensa posterior al partido, Mourinho elogió el alto nivel individual de muchos de sus jugadores después de que el Real Madrid ampliara su pleno de victorias en casa. «En líneas generales, fue un buen partido del Real Madrid, con muchos jugadores a un alto nivel individual», afirmó Mourinho.

    «Lo controlamos desde el primer hasta el último minuto y marcamos goles de calidad».

    «Tuvimos un alto porcentaje de posesión... Hoy eso justificó el dominio que ejercimos ante un buen equipo», añadió. «Fue una victoria bonita».

  • Mourinho elogia el dominio absoluto desde el primer minuto hasta el último

    Mourinho también habló de la profundidad de su plantilla y de las rotaciones tácticas, e insistió en que todos los jugadores deben estar preparados para influir en los partidos. «He cambiado algunas cosas sin perder la lógica», explicó Mourinho al ser preguntado por sus elecciones para el once inicial.

    «La meritocracia es abstracta porque no hay forma de cuantificar qué 11 jugadores son los que más merecen jugar».

    «Muchos merecen jugar», señaló el técnico portugués. «Creamos mucho peligro, hicimos llegar el balón a nuestros jugadores de banda y jugamos un gran partido».

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  • imago-sport-1084746094.jpgAnadolu Agency

    Mourinho aparta el foco del ruido en el ámbito nacional

    Pese a la emoción que despertaron el penalti de Mbappe y la actuación dominante del equipo, Mourinho se negó a mirar más allá de los próximos compromisos.

    El entrenador portugués mantiene su determinación de que la plantilla conserve una alta intensidad en todas las competiciones.

    El Real Madrid se prepara ahora para recibir al RB Leipzig en la Champions League de la UEFA antes de volver a centrarse en LaLiga.

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