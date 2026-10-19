Jose Mourinho reacciona al penalti a lo Panenka de Kylian Mbappe mientras el Real Madrid domina al Sevilla

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, elogió a Kylian Mbappe después de que el delantero francés marcara un doblete memorable en la victoria por 4-1 ante el Sevilla, coronado con un atrevido penalti a lo Panenka. El propio Mbappe provocó la pena máxima al comienzo de la segunda parte y luego superó al portero con una vaselina.

El gol puso el broche a una noche ya brillante para el internacional francés, que antes había aprovechado un inteligente pase de tacón de Jude Bellingham.

Mourinho se mostró encantado con el talento y la confianza que exhibió su delantero clave en casa.