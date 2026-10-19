Alberto Gardin
Traducido por
Jose Mourinho reacciona al penalti a lo Panenka de Kylian Mbappe mientras el Real Madrid domina al Sevilla
El Madrid mantiene su pleno de victorias en casa con una exhibición de cuatro goles
El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, elogió a Kylian Mbappe después de que el delantero francés marcara un doblete memorable en la victoria por 4-1 ante el Sevilla, coronado con un atrevido penalti a lo Panenka. El propio Mbappe provocó la pena máxima al comienzo de la segunda parte y luego superó al portero con una vaselina.
El gol puso el broche a una noche ya brillante para el internacional francés, que antes había aprovechado un inteligente pase de tacón de Jude Bellingham.
Mourinho se mostró encantado con el talento y la confianza que exhibió su delantero clave en casa.
- Getty Images Sport
El técnico celebra una «hermosa victoria» y el control territorial total
En la rueda de prensa posterior al partido, Mourinho elogió el alto nivel individual de muchos de sus jugadores después de que el Real Madrid ampliara su pleno de victorias en casa. «En líneas generales, fue un buen partido del Real Madrid, con muchos jugadores a un alto nivel individual», afirmó Mourinho.
«Lo controlamos desde el primer hasta el último minuto y marcamos goles de calidad».
«Tuvimos un alto porcentaje de posesión... Hoy eso justificó el dominio que ejercimos ante un buen equipo», añadió. «Fue una victoria bonita».
Mourinho elogia el dominio absoluto desde el primer minuto hasta el último
Mourinho también habló de la profundidad de su plantilla y de las rotaciones tácticas, e insistió en que todos los jugadores deben estar preparados para influir en los partidos. «He cambiado algunas cosas sin perder la lógica», explicó Mourinho al ser preguntado por sus elecciones para el once inicial.
«La meritocracia es abstracta porque no hay forma de cuantificar qué 11 jugadores son los que más merecen jugar».
«Muchos merecen jugar», señaló el técnico portugués. «Creamos mucho peligro, hicimos llegar el balón a nuestros jugadores de banda y jugamos un gran partido».
- Anadolu Agency
Mourinho aparta el foco del ruido en el ámbito nacional
Pese a la emoción que despertaron el penalti de Mbappe y la actuación dominante del equipo, Mourinho se negó a mirar más allá de los próximos compromisos.
El entrenador portugués mantiene su determinación de que la plantilla conserve una alta intensidad en todas las competiciones.
El Real Madrid se prepara ahora para recibir al RB Leipzig en la Champions League de la UEFA antes de volver a centrarse en LaLiga.
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