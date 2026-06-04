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José Mourinho quiere fichar al defensa del Arsenal Riccardo Calafiori para la reconstrucción del Real Madrid, pese a haberlo descartado cuando estaba en la Roma
El Especial vuelve al Bernabéu
Aunque aún no es oficial, Mourinho habría firmado un contrato de tres años para volver al Real Madrid. Su regreso se anunciará tras las elecciones del club de este fin de semana, en las que Florentino Pérez se mide a Enrique Riquelme.
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Mourinho pone el ojo en la estrella italiana del Arsenal
Mourinho quiere a Calafiori para reforzar la defensa del Real Madrid. Ya lo vendió cuando entrenaba a la Roma, pero ahora lo ve como un gran fichaje. Su valor se ha disparado desde su llegada a Londres por 42 millones de libras, donde se ha convertido en pieza clave del sistema de Mikel Arteta.
El experto en fichajes Fabrizio Romano asegura que el Real Madrid ya ha contactado al entorno del defensa. Sin embargo, sacarlo del Emirates no será fácil: es muy querido en el Arsenal y acaba de celebrar el primer título del club en 22 años.
Construcción de una nueva muralla defensiva
El interés por Calafiori se inscribe en un plan para reforzar la defensa del Madrid, que Mourinho quiere volver a hacer inexpugnable. Mourinho ya cerró los fichajes de Denzel Dumfries, del Inter, e Ibrahima Konaté, que llega gratis del Liverpool. Ahora busca un tercer defensa polivalente para completar su trío de refuerzos.
Calafiori ya trabajó con Mourinho en la Roma, que lo vendió al Basilea por solo 1,5 millones de libras en 2022, una decisión que hoy parece un error. Su capacidad para actuar como lateral izquierdo o central lo convierte en un activo táctico que el técnico, pese a haberlo descartado hace solo unos años en Italia, ahora quiere integrar en su proyecto.
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El Arsenal se enfrenta a una dura batalla para retener a su jugador
Arsenal tiene buenos laterales izquierdos, como Piero Hincapié y Myles Lewis-Skelly, pero perder al internacional Calafiori sería un golpe para el proyecto de Arteta. El defensa se quedó fuera de la final de la Liga de Campeones por lesión. El Real Madrid podría aprovechar esto y presentar una oferta en las próximas semanas.
Con la promesa de Pérez de llevar «a los mejores jugadores» al Bernabéu en plena lucha electoral, la batalla por fichar a Calafiori se vislumbra como una de las grandes historias del mercado veraniego, mientras Mourinho comienza su reconstrucción en España.