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José Mourinho pone dos condiciones clave al Real Madrid, que prepara su primera reunión con el técnico del Benfica
Mendes inicia conversaciones con la directiva del Real Madrid
El cerco se estrecha en torno a Mourinho: el Madrid quiere traer de vuelta al veterano entrenador. El mandato de Álvaro Arbeloa llega a su fin, y la directiva ve en el técnico portugués el perfil ideal para recuperar la competitividad y los valores del club.
Según AS, la operación ya empezó, aunque está en fases preliminares. Hasta ahora se han sentado las bases para un posible reencuentro mediante conversaciones iniciales entre el representante del técnico, Jorge Mendes, y la directiva madridista.
No obstante, las conversaciones no se acelerarán hasta el final de las ligas en España y Portugal.
- AFP
Dos exigencias innegociables
Aunque se incorporó al Benfica —fichaje que le permitió volver a sus raíces—, Mourinho conoce el interés de su exequipo y ya analizó a la plantilla. Si regresa al Bernabéu, impone dos condiciones firmes.
La primera es tener influencia total sobre la estrategia de fichajes.
Quiere influir en la identificación de los puestos a reforzar, más allá de nombres concretos, pues considera que la plantilla está desequilibrada en varias áreas clave. En su anterior etapa fichó a Luka Modric, Mesut Özil y Sami Khedira, y ahora busca la misma autoridad para corregir el plantel.
Respetar las jerarquías
La segunda condición del entrenador del Benfica atañe a la estructura interna del club. Aunque no pide reorganizar todo el departamento deportivo, exige que se respeten la jerarquía y la autonomía del cuerpo técnico.
Quiere que el entorno del primer equipo lleve su sello personal, sin interferencias externas que desestabilicen el vestuario.
Quiere evitar fricciones como las vividas esta temporada entre Vinicius Junior y el anterior entrenador, Xabi Alonso, y lograr que la palabra del técnico sea ley en el ámbito deportivo.
- AFP
La cláusula de rescisión allana el camino para su regreso
Aunque el Benfica ya le ofreció renovar, el atractivo del Real Madrid pesa. El calendario es claro: hay un plazo breve y condiciones específicas en su contrato.
Según los rumores, su cláusula de rescisión es de solo 3 millones de euros, siempre que el acuerdo se cierre en los 10 días siguientes al último partido de la temporada del Benfica. Un margen reducido pero factible para Florentino Pérez y la directiva madridista.