José Mourinho podría frustrar el fichaje de Vinicius Junior por el Arsenal, según la postura del técnico del Real Madrid sobre su venta

El interés del Arsenal por Vinicius muestra la ambición de Mikel Arteta tras perder la final de la Liga de Campeones. Después de caer ante el París Saint-Germain en mayo, Arteta afirmó: «Debemos ser muy ambiciosos, rápidos e inteligentes».

Por ahora, sus movimientos no alcanzan esa ambición: fichó a Christos Tzolis (34 millones de libras al Club Brugge) y al portero Illan Meslier (agente libre), pero perdió a Morgan Rogers ante el Chelsea. El interés por Vinicius confirma la intención del club, aunque cerrar el fichaje será muy difícil.



