STEINSIEK.CH
Traducido por
¡José Mourinho no se lo «podía creer»! El técnico del Real Madrid, FURIOSO después de que la estrella del Manchester City Rodri elija marcharse al Barcelona en lugar de fichar por el Bernabéu
Mourinho, atónito ante el giro radical de Rodri
Se dice que Mourinho reaccionó con una «inmensa ira» al enterarse de que su principal objetivo para el centro del campo pondría rumbo a Cataluña y no a la capital de España. El medio español SPORT afirma que Mourinho «no podía creer» la noticia, después de haber pasado gran parte del verano planificando su esquema táctico en torno a la llegada del campeón del mundo.
La situación llegó a un punto de ebullición durante «más de una conversación» entre Mourinho y la directiva del Real Madrid. A pesar de las exigencias del técnico de una alternativa de primer nivel, la jerarquía del club le ha informado, supuestamente, de que no hará más fichajes para la sala de máquinas.
- Getty Images Sport
Reajuste táctico forzado en Valdebebas
Con la puerta cerrada de golpe a nuevas incorporaciones, Mourinho debe ahora acometer una importante reestructuración de su planteamiento táctico. El plan pasa ahora por reconvertir a miembros ya presentes en la plantilla para cubrir el vacío dejado por la operación frustrada. Esto significa que se espera que Bernardo Silva y Arda Guler asuman papeles más destacados en la distribución del balón, con Silva pudiendo retrasar su posición para formar un doble pivote junto a Aurelien Tchouameni.
El cambio táctico sitúa una enorme presión sobre Guler, a quien Mourinho imagina como un creador principal al estilo de Mesut Ozil. El cuerpo técnico pasará las últimas semanas de la pretemporada en Valdebebas probando este nuevo plan, con la esperanza de que la calidad técnica de Silva y Guler pueda compensar la falta de un mediocentro defensivo especializado.
La joven promesa del Ajax emerge como objetivo alternativo
A pesar de que, según se informa, el Real Madrid ha decidido no realizar otro fichaje para el centro del campo como alternativa a Rodri, también se dice que el club ha identificado un posible plan de contingencia de 30 millones de euros en Jorthy Mokio. La sensación del Ajax, de 18 años, ha llamado la atención de los ojeadores del Real Madrid, que creen que el versátil adolescente posee las condiciones físicas para triunfar en LaLiga.
Asegurar el fichaje del prodigio del Ajax será una tarea difícil, ya que el gigante neerlandés tiene al joven atado con un contrato hasta 2031. Se espera que el Madrid espere a que el traspaso de Rodri al Barcelona se complete oficialmente antes de acelerar las conversaciones por el talento belga. Este giro refleja un cambio de estrategia, alejándose de las estrellas consolidadas para centrarse en talento adolescente de élite.
- Getty Images
Impacto en el mercado de fichajes en general
La decisión de odri de dar luz verde a un fichaje por el Barcelona ha provocado una gran conmoción en el mercado europeo, afectando a varios clubes más. El Manchester United, ahora dirigido por Michael Carrick, seguía supuestamente de cerca la situación de Aurelien Tchouameni. Los Red Devils esperaban que, si el Real Madrid fichaba a Rodri, Tchouameni pudiera quedar disponible para un traspaso a Old Trafford.
El Barcelona debe ahora trabajar para acordar una cantidad con el Man City, aunque las negociaciones se han topado con un primer obstáculo después de que el gigante de la Premier League rechazara la oferta inicial del club catalán. Con Rodri entrando en los últimos 12 meses de su contrato en el Etihad Stadium, el Barça tendrá que volver con una oferta mejorada para cerrar la operación. Mientras tanto, en el Real Madrid, el foco sigue puesto en el desarrollo interno y en una posible ofensiva de última hora por Mokio.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias