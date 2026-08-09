Se dice que Mourinho reaccionó con una «inmensa ira» al enterarse de que su principal objetivo para el centro del campo pondría rumbo a Cataluña y no a la capital de España. El medio español SPORT afirma que Mourinho «no podía creer» la noticia, después de haber pasado gran parte del verano planificando su esquema táctico en torno a la llegada del campeón del mundo.

La situación llegó a un punto de ebullición durante «más de una conversación» entre Mourinho y la directiva del Real Madrid. A pesar de las exigencias del técnico de una alternativa de primer nivel, la jerarquía del club le ha informado, supuestamente, de que no hará más fichajes para la sala de máquinas.







