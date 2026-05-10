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José Mourinho niega haber hablado con Florentina Pérez sobre su regreso al Real Madrid, pero no descarta dejar el Benfica
El Real Madrid pasa apuros con Arbeloa al mando
Arbeloa sustituyó a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid en enero, pero no ha cambiado el rumbo. Los blancos cayeron en cuartos de la Champions ante el Bayern y ahora riesgo de quedar un año más sin títulos, a 11 puntos del Barcelona a falta de cuatro jornadas.
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Mourinho se pronuncia sobre los rumores
Ante los rumores de que habría presentado a Pérez una lista de diez exigencias para regresar al Real Madrid, el entrenador del Benfica habló con la prensa el domingo. Declaró: «No sé a qué se refieren con mis exigencias al Real Madrid, así que no puedo responder». Para frenar los rumores, añadió: «Todas estas historias sobre exigencias y reuniones son solo especulaciones».
La «ventana de oportunidad» de una semana
El entrenador descartó las negociaciones actuales, pero dejó la puerta abierta para el verano. Explicó que los jugadores no deciden marcharse o quedarse, sino que son los clubes quienes inician los trámites para fichar a quienes quieren. «No he tenido contacto con el Real Madrid y hasta el último partido contra el Estoril no lo tendré. Después, tendré una semana para hablar con quien considere».
- AFP
¿Y ahora qué pasa?
Cuando el Benfica acabe la temporada, Mourinho tendrá una semana para negociar. El fútbol mundial espera que Pérez lo traiga de vuelta a España. Por ahora, el Madrid se centra en el Clásico del domingo en el Camp Nou, que debe ganar para evitar que el Barcelona sea campeón.