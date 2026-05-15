Mourinho mostró humildad ante la magnitud del club y marcó el calendario para una resolución. Explicó: «La próxima semana será clave para mí y para el Benfica.

Cuando acabe la temporada, el Benfica debe empezar a planificar la siguiente. Pero, según el contrato que firmé a mi llegada, tenemos unos días para valorar la situación y decidir.

El Benfica es mucho más grande que yo; no hay comparación. Es más grande que cualquier entrenador, jugador o presidente. Así que, en cuanto a mi situación, no hay motivo para preocuparse; si alguien se marcha, el club seguirá adelante.



