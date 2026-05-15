AFP
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José Mourinho ignoró la oferta de contrato del Benfica y anunciará su decisión pronto, pese a los rumores sobre su regreso al Real Madrid
Las futuras conversaciones quedan en suspenso
Los rumores sobre el regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu crecieron tras confirmar que rechazó una nueva oferta del Benfica. Aunque el presidente Rui Costa quiere retenerlo, el técnico se centra en cerrar la temporada. Todas las conversaciones internas quedan aplazadas hasta que las Águilas finalicen su participación en la liga, empezando por el partido contra el Estoril este fin de semana.
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Análisis de la oferta
Antes del partido contra el Estoril, Mourinho confirmó haber recibido una oferta formal de renovación del Benfica, pero rechazó revisarla de inmediato. Declaró al Diario AS: «Sí, el miércoles recibí la propuesta y se la enviaron a mi agente, pero no quise verla ni conocer su contenido. No lo haré hasta el domingo. Nunca me avisaron de que tenían una oferta que mostrarme, ni el presidente ni ningún directivo, pero, de haberlo hecho, habría respondido igual».
Importancia del club y plazos de decisión
Mourinho mostró humildad ante la magnitud del club y marcó el calendario para una resolución. Explicó: «La próxima semana será clave para mí y para el Benfica.
Cuando acabe la temporada, el Benfica debe empezar a planificar la siguiente. Pero, según el contrato que firmé a mi llegada, tenemos unos días para valorar la situación y decidir.
El Benfica es mucho más grande que yo; no hay comparación. Es más grande que cualquier entrenador, jugador o presidente. Así que, en cuanto a mi situación, no hay motivo para preocuparse; si alguien se marcha, el club seguirá adelante.
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Nos espera una semana decisiva
Los próximos días son clave para Benfica y Madrid, pues el panorama técnico cambia tras la convocatoria de elecciones en España. Mientras Mourinho valorará su futuro desde el domingo, el Madrid afrontará sus últimos partidos entre rumores de negociaciones avanzadas. Su decisión la semana que viene dirá si se queda en Lisboa o vuelve a La Liga.