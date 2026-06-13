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«José Mourinho habría dejado el Benfica aun si Florentino Pérez hubiera perdido las elecciones del Real Madrid», afirma el presidente Rui Costa
La marcha de Mourinho
Costa afirmó que la salida de Mourinho del Benfica hacia el Real Madrid era inevitable. Según el presidente, el técnico ya había decidido aceptar la oferta madridista si Pérez ganaba las elecciones, y añadió que, de no ganar Pérez, igualmente se iría.
- AFP
El factor Florentino Pérez
Aunque muchos creían que el futuro de Mourinho dependía de que Florentino Pérez ganara las elecciones del Bernabéu, Costa insiste en que el entrenador ya tenía un pie fuera del Estadio da Luz. Al preguntarle si Mourinho seguiría en el Benfica si Pérez hubiera perdido, Costa fue claro:
«El Benfica solo esperó al resultado electoral del Real Madrid por lo que acabo de decir. Se daba por hecho que él [Mourinho] sería el entrenador del Real Madrid si Florentino ganaba», declaró Costa en rueda de prensa.
“Mourinho ya no sería el entrenador del Benfica dadas las circunstancias, tras un acuerdo amistoso. Se marcharía ahora”.
Costa explica las circunstancias que motivaron la decisión
El presidente del Benfica, Costa, reveló que el club intentó asegurar la continuidad de Mourinho antes de la intervención del Real Madrid y rechazó sentirse traicionado por la partida del entrenador.
«Hicimos la oferta cuando consideramos que era el momento adecuado», admitió Costa. «Hablamos durante un tiempo, y Mourinho sabía perfectamente que era el entrenador que quería para la próxima temporada.
Tenía contrato con el Benfica y nuestra idea era renovarlo al final de la temporada. Sin embargo, él optó por el Real Madrid cuando se presentó la oportunidad. ¿Decepcionado? No, hay que respetar su decisión. Fue algo imprevisto, pero debemos aceptarlo y seguir adelante».
- AFP
El Benfica pone la mirada en el futuro
Con la salida de Mourinho confirmada, el Benfica se centra en planificar la próxima temporada bajo la dirección de Marco Silva. Mientras tanto, Mourinho regresa al Real Madrid con el objetivo de recuperar la gloria tras dos años sin títulos.