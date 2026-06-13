«José Mourinho habría dejado el Benfica aun si Florentino Pérez hubiera perdido las elecciones del Real Madrid», afirma el presidente Rui Costa

Aunque muchos creían que el futuro de Mourinho dependía de que Florentino Pérez ganara las elecciones del Bernabéu, Costa insiste en que el entrenador ya tenía un pie fuera del Estadio da Luz. Al preguntarle si Mourinho seguiría en el Benfica si Pérez hubiera perdido, Costa fue claro:

«El Benfica solo esperó al resultado electoral del Real Madrid por lo que acabo de decir. Se daba por hecho que él [Mourinho] sería el entrenador del Real Madrid si Florentino ganaba», declaró Costa en rueda de prensa.

“Mourinho ya no sería el entrenador del Benfica dadas las circunstancias, tras un acuerdo amistoso. Se marcharía ahora”.



