José Mourinho: entre la dura realidad y el choque con los Galácticos

La espectacular remontada del Real Madrid ante la Roma, tras dar la vuelta a un 1-3 en contra para firmar una victoria por 4-3 con tres goles en los minutos finales, no fue suficiente para esconder los problemas que persiguen al equipo bajo la dirección del portugués José Mourinho.
Es cierto que la personalidad del conjunto blanco apareció en los momentos decisivos y que los suplentes marcaron la diferencia de manera excepcional, pero lo ocurrido puede ser una prueba más de que el equipo todavía está lejos de alcanzar el equilibrio deseado, pese a contar con una constelación de las grandes estrellas del mundo.
Mourinho chocó con una realidad que quizá conocía desde el principio: reunir nombres rutilantes no significa necesariamente construir un sistema completo. Un equipo que tiene a Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, además de los talentos emergentes, debería disponer de soluciones enormes, pero en algunos tramos sufre por la falta de presión colectiva, la indefinición de los roles y los problemas en la salida del balón.
Y aquí empieza la verdadera batalla del técnico portugués, que no solo necesita mejorar el rendimiento, sino también tomar decisiones que podrían chocar con el estatus de algunas de sus estrellas.