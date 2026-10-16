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GOAL
Traducido por

José Mourinho: entre la dura realidad y el choque con los Galácticos

FEATURES
J. Mourinho
K. Mbappe
Vinicius Junior
Real Madrid
Roma vs Real Madrid
Roma
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Primera División
Portugal
Francia
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Una tarea compleja

La espectacular remontada del Real Madrid ante la Roma, tras dar la vuelta a un 1-3 en contra para firmar una victoria por 4-3 con tres goles en los minutos finales, no fue suficiente para esconder los problemas que persiguen al equipo bajo la dirección del portugués José Mourinho.

Es cierto que la personalidad del conjunto blanco apareció en los momentos decisivos y que los suplentes marcaron la diferencia de manera excepcional, pero lo ocurrido puede ser una prueba más de que el equipo todavía está lejos de alcanzar el equilibrio deseado, pese a contar con una constelación de las grandes estrellas del mundo.

Mourinho chocó con una realidad que quizá conocía desde el principio: reunir nombres rutilantes no significa necesariamente construir un sistema completo. Un equipo que tiene a Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, además de los talentos emergentes, debería disponer de soluciones enormes, pero en algunos tramos sufre por la falta de presión colectiva, la indefinición de los roles y los problemas en la salida del balón.

Y aquí empieza la verdadera batalla del técnico portugués, que no solo necesita mejorar el rendimiento, sino también tomar decisiones que podrían chocar con el estatus de algunas de sus estrellas.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Los galácticos no construyen un sistema

    El primer problema del Real Madrid no tiene que ver con la falta de talento ni con la ausencia de soluciones individuales, sino con la manera de aprovechar ese potencial dentro de un sistema colectivo sólido. Contar con dos extremos capaces de decidir los partidos con su habilidad y su velocidad no basta si el equipo no se compromete con la presión, las coberturas y el movimiento como una sola unidad, sobre todo ante rivales que saben tener la pelota y salir de la presión.

    Vinícius Júnior representa uno de los asuntos más destacados que necesitan solución, no solo por sus continuas quejas y protestas, que pueden dispersar su concentración, sino también por lo que su posición exige en cuanto a compromiso con el sistema defensivo.

    La presión alta no empieza en los centrocampistas y los defensas, sino que requiere que los delanteros y los extremos se muevan en el mismo momento; de lo contrario, el esfuerzo de algunos jugadores se convierte en desgaste sin eficacia y al rival le resulta fácil superar la primera línea y llegar a los espacios que quedan detrás.

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    En cuanto a Mbappé, el problema no está en su capacidad goleadora, sino en su grado de implicación en el trabajo colectivo cuando el Real Madrid no tiene el balón. En algunos escenarios, superarlo en la fase de presión se convierte en algo que el rival aprovecha con facilidad, especialmente cuando el resto de los jugadores no se mueve con la coordinación necesaria.

    Además, su presencia junto a Vinícius obliga a Mourinho a encontrar un equilibrio entre la libertad ofensiva y las responsabilidades defensivas, para que la superioridad individual del equipo no se transforme en una debilidad colectiva.

    Justo aquí aparece la dificultad de la tarea: ¿podrá Mourinho imponer disciplina a unas estrellas acostumbradas a disponer de un amplio margen de libertad, o se verá obligado a hacer concesiones para preservar la estabilidad del vestuario?

    El técnico portugués es conocido por su capacidad de tomar decisiones drásticas cuando siente que el interés del equipo lo exige, pero aplicar esa filosofía en el Real Madrid es distinto a cualquier otra experiencia, por la dimensión del estrellato y por la presión mediática y de la afición que rodea cada decisión.

  • Bellingham, Tchouaméni y Valverde: el dilema del centro del campo

    El caso de Jude Bellingham no es menos complejo, pues el inglés posee cualidades excepcionales para atacar los espacios y llegar al área, pero necesita un sistema que le genere esos espacios y le permita moverse con libertad.

    Y cuando se le exige desempeñar funciones solapadas en la presión, la construcción del juego y la creación de ocasiones, sin una definición clara de su cometido principal, el equipo puede perder parte de sus mejores virtudes, y el propio jugador acaba siendo menos influyente en las zonas que mejor sabe aprovechar.

    Bellingham no es necesariamente el pivote capaz de dirigir por sí solo la salida del balón desde atrás bajo presión, y su capacidad para llegar con retraso al área exige la presencia de futbolistas que se encarguen del pase, la progresión y el control del ritmo. Por ello, situarlo en un sistema que no le ofrece esos requisitos hace que se mueva mucho sin que eso se traduzca en una influencia ofensiva acorde con su potencial.

    En el centro del campo surgen otros interrogantes en torno a las asociaciones que forman Tchouaméni y Valverde, o Tchouaméni y Camavinga, pues esas combinaciones pueden dar al equipo fuerza física y capacidad de recuperación del balón, pero no logran necesariamente el equilibrio requerido entre la construcción y la cobertura.

    Y cuando el equipo sufre en el pase bajo presión o sus jugadores no consiguen ofrecer ángulos de recepción, la salida del balón se complica, mientras aparecen espacios en el interior que el rival puede aprovechar.

    El dilema es que Valverde, pese a su capacidad para correr y cubrir grandes espacios, necesita un rol claro que resalte sus puntos fuertes, en lugar de cargarlo con responsabilidades dispares y sin estabilidad.

    Y cuando juega como lateral o en la banda, sus tareas pueden resultar más nítidas según la naturaleza del partido, mientras que contar con él en el centro exige la presencia de un socio capaz de organizar la construcción y asegurar los espacios.

    Por lo tanto, el problema no reside tanto en las cualidades de estos jugadores como en la manera de ensamblarlos dentro de un sistema que beneficie al equipo en su conjunto.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    ¿La solución está fuera del círculo del estrellato?

    La paradoja que encontró Mourinho es que algunos de los futbolistas menos ruidosos a nivel mediático podrían ser más capaces de darle al Real Madrid lo que necesita colectivamente.

    Arda Güler, por ejemplo, posee la capacidad de conectar las líneas, dar el pase que rompe la presión y cambiar la dirección del juego en el momento adecuado, características que el equipo necesita con urgencia, especialmente cuando se enfrenta a un rival que cierra los espacios y obliga a los centrocampistas a tomar decisiones rápidas.

    En cuanto a Carlos Ispe, ha demostrado en numerosos partidos su capacidad para aparecer de forma brillante y salvó al equipo en 3 encuentros con 3 goles decisivos, el último de ellos ante la Roma.

    Endrick, por su parte, ofreció ante la Roma una nueva prueba de su capacidad para cambiar la fisonomía del ataque, después de marcar el gol del empate en la emocionante remontada, aprovechando sus movimientos dentro del área y su presencia en el momento justo.

    Y lo que necesita el delantero brasileño no son simplemente minutos sueltos para demostrar su talento, sino una oportunidad real dentro de un plan claro, sobre todo si su presencia permite a Mbappé moverse en los espacios en los que ofrece su mejor nivel, al tiempo que le da al equipo una alternativa ofensiva diferente.

    Y aquí se pone de manifiesto el valor de los suplentes que contribuyeron a fabricar la remontada ante la Roma: los goles de Carlos Ispe, Endrick y Antonio Rüdiger llegaron en apenas unos minutos, mientras que Arda Güler desempeñó un papel clave al generar ocasiones a balón parado.

    Y el mensaje que se puede extraer es que el Real Madrid no necesita únicamente más estrellato, sino una mejor distribución de los roles y aprovechar a los elementos que le dan al equipo equilibrio y claridad, incluso cuando no son los nombres más rutilantes.

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    Mourinho, ante la prueba más difícil

    Mourinho estará obligado a tomar decisiones que no se limitan al planteamiento táctico, sino que afectan a la identidad misma de la alineación. Podría necesitar reducir el papel de Vinicius o sentarlo en el banquillo si no se ajusta a lo que exige el sistema, además de probar opciones ofensivas que incluyan a Yan Diomande, Mbappé y Endrick, según lo que considere adecuado para la naturaleza de cada partido.

    También podría verse forzado a gestionar los minutos de algunas estrellas en lugar de concederles automáticamente la titularidad completa, si no aportan el valor exigido en el trabajo colectivo.

    Pero estas decisiones no deben convertirse en un castigo individual ni en una reacción a un solo partido, sino en una política técnica clara que vincule la participación con el estado de forma, el compromiso y la capacidad de ejecutar los roles asignados. Sentar en el banquillo a un jugador de la talla de Vinicius no garantiza por sí solo la solución del problema, igual que seguir alineándolo no significa necesariamente el fracaso del entrenador.

    El verdadero criterio es si el equipo será más equilibrado y efectivo con su presencia o en su ausencia. Al mismo tiempo, Mourinho necesita reordenar el centro del campo y quizá apoyarse más en Güler y Bernardo en los roles que ayudan a salir con el balón y conectar las líneas, además de ubicar a Valverde en una posición que garantice el aprovechamiento de sus cualidades, especialmente en la banda derecha, tras su destacada actuación ante la Roma y anteriormente con Xabi Alonso, que quería utilizarlo en esa posición.

    Asimismo, la presión colectiva debe convertirse en una prioridad evidente, porque mantener la distancia entre las líneas dejará al equipo expuesto a ser penetrado, por mucha calidad que tengan los defensas o por mucho que brillen los delanteros.

    Queda la gran pregunta: ¿mostrará Mourinho la severidad que le caracteriza e impondrá sus normas a todos sin excepción, o evitará el choque con las estrellas para preservar su estabilidad dentro del club?

    La remontada del Real Madrid ante la Roma le concede un impulso moral importante, pero no borra los problemas que precedieron a esos minutos decisivos. La victoria puede ocultar los defectos de forma temporal, pero construir un equipo capaz de competir de manera continua requiere decisiones valientes y un equilibrio claro entre el talento y la disciplina.

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