José Mourinho: entre la dura realidad y el choque con los Galácticos

El primer problema del Real Madrid no tiene que ver con la falta de talento ni con la ausencia de soluciones individuales, sino con la manera de aprovechar ese potencial dentro de un sistema colectivo sólido. Contar con dos extremos capaces de decidir los partidos con su habilidad y su velocidad no basta si el equipo no se compromete con la presión, las coberturas y el movimiento como una sola unidad, sobre todo ante rivales que saben tener la pelota y salir de la presión.

Vinícius Júnior representa uno de los asuntos más destacados que necesitan solución, no solo por sus continuas quejas y protestas, que pueden dispersar su concentración, sino también por lo que su posición exige en cuanto a compromiso con el sistema defensivo.

La presión alta no empieza en los centrocampistas y los defensas, sino que requiere que los delanteros y los extremos se muevan en el mismo momento; de lo contrario, el esfuerzo de algunos jugadores se convierte en desgaste sin eficacia y al rival le resulta fácil superar la primera línea y llegar a los espacios que quedan detrás.

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En cuanto a Mbappé, el problema no está en su capacidad goleadora, sino en su grado de implicación en el trabajo colectivo cuando el Real Madrid no tiene el balón. En algunos escenarios, superarlo en la fase de presión se convierte en algo que el rival aprovecha con facilidad, especialmente cuando el resto de los jugadores no se mueve con la coordinación necesaria.

Además, su presencia junto a Vinícius obliga a Mourinho a encontrar un equilibrio entre la libertad ofensiva y las responsabilidades defensivas, para que la superioridad individual del equipo no se transforme en una debilidad colectiva.

Justo aquí aparece la dificultad de la tarea: ¿podrá Mourinho imponer disciplina a unas estrellas acostumbradas a disponer de un amplio margen de libertad, o se verá obligado a hacer concesiones para preservar la estabilidad del vestuario?

El técnico portugués es conocido por su capacidad de tomar decisiones drásticas cuando siente que el interés del equipo lo exige, pero aplicar esa filosofía en el Real Madrid es distinto a cualquier otra experiencia, por la dimensión del estrellato y por la presión mediática y de la afición que rodea cada decisión.