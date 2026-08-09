AFP
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José Mourinho ensalza una «fuente de felicidad» mientras Vinicius Jr rechaza al Arsenal para firmar un enorme nuevo contrato con el Real Madrid
Mourinho reacciona a la renovación de Vinicius Junior
Mourinho ha hablado de su satisfacción después de ver cómo Vinicius Jr rechazó el interés de la Premier League para seguir en la capital española. El jugador de 26 años había sido objeto de una gran ofensiva por parte del Arsenal, que, según se informó, estaba dispuesto a convertirlo en el futbolista mejor pagado de Inglaterra, pero en su lugar ha optado por liderar la nueva era bajo las órdenes del Special One. El brasileño ha comprometido oficialmente su futuro a largo plazo con el gigante español al firmar un contrato que se extiende hasta junio de 2032.
Hablando tras una victoria por 2-1 en pretemporada sobre el Ferencvaros, Mourinho subrayó lo vital que es la renovación para la estabilidad del club. El técnico portugués afirmó: "Lo más importante es la renovación. Renovar el contrato es una fuente de felicidad para él, por supuesto, pero también lo es para todos nosotros".
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El Special One pide paciencia con las estrellas que regresan
Aunque la noticia del contrato acaparó los titulares, Vinicius Jr volvió al terreno de juego como suplente en la segunda parte en Budapest. Mourinho se apresuró a rebajar las expectativas sobre el estado de forma actual del extremo tras un verano ajetreado en el Mundial.
«Vini ha hecho muy pocas sesiones de entrenamiento. No esperaba que cogiera el balón, recorriera 50 metros con él y marcara un gol hoy, sus piernas siguen cansadas y fatigadas», explicó el técnico en su valoración posterior al partido. «Seguro que estará mucho mejor el próximo miércoles y el domingo siguiente».
Preocupación por el estado físico de Bernardo Silva
El amistoso también dejó el debut de otra incorporación de alto perfil, pero Mourinho ofreció un veredicto tajante sobre el estado físico de Bernardo Silva. El técnico fue sinceramente honesto sobre la puesta a punto del centrocampista y sugirió que su desconexión mental durante las vacaciones le ha dejado falto de nivel físico.
"Es un jugador muy importante", añadió Mourinho. "Es otro jugador que estaba de vacaciones. Es el tipo de jugador que desconecta por completo del trabajo mental y no hace nada durante el descanso, y volvió con una forma física mucho peor que necesita desarrollarse. Pero Bernardo es un jugador fantástico que nos da una excelente progresión de balón, ya sea jugando en una posición más retrasada o en el centro del campo".
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Construyendo para la nueva temporada en el Bernabéu
La atención del Real Madrid se centra ahora en los próximos amistosos contra el Deportivo de La Coruña y el Schalke, mientras la plantilla aumenta la intensidad. Con el futuro de Vinicius Jr finalmente resuelto, la jerarquía del Bernabéu puede respirar aliviada. Se espera que el brasileño sea la piedra angular en la lucha de Mourinho por los títulos en 2026-27, después de una temporada pasada sin trofeos.
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