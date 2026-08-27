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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-REAL SOCIEDADAFP
Muhammad Zaki

Traducido por

José Mourinho elogia al «increíble» Kylian Mbappe después de que su hat-trick inspirara la goleada del Real Madrid en su regreso al Bernabéu

K. Mbappe
Real Madrid
J. Mourinho
Real Sociedad
Real Madrid vs Real Sociedad
Primera División

Kylian Mbappe marcó un brillante hat-trick para ayudar al Real Madrid a lograr una victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad en La Liga. El contundente triunfo marcó un exitoso regreso al Bernabéu para el nuevo entrenador Jose Mourinho, que elogió el increíble hambre de su delantero estrella y su incesante ética de trabajo tras un breve susto en la primera parte.

  • Mbappé domina en la goleada del Madrid

    El Real Madrid logró una contundente victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad en el primer partido de Mourinho en casa desde su regreso al banquillo del Bernabéu. Mbappe estrenó su cuenta goleadora en el Bernabéu poco antes del descanso, pero Luka Sucic empató rápidamente para dejar el partido igualado al intermedio.

    Tras cierta inquietud en la grada local, el Real Madrid respondió con contundencia en la segunda parte. La superestrella francesa marcó dos goles más para completar su hat-trick, mientras que Vinicius Junior también vio puerta para dejar el partido sentenciado.

    Jude Bellingham desempeñó un papel clave en la capital española, al dar dos asistencias cruciales. La amplia victoria prolonga el inicio perfecto de Mourinho en su segunda etapa al mando, con dos triunfos en sus dos primeros partidos.


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    Mourinho deshace en elogios al delantero estrella

    Mourinho no tardó en destacar el impacto de Mbappe durante su rueda de prensa posterior al partido. El técnico portugués expresó su admiración por la mentalidad de élite del francés y su histórico legado en la Copa del Mundo.

    «Este chico es increíble», dijo Mourinho a los periodistas tras el partido. «Me alegro de que hiciera historia en la Copa del Mundo porque hubo 25 jugadores campeones del mundo, pero solo uno es eterno en el fútbol, el jugador con más goles en una Copa del Mundo. Parece hambriento de hacer historia con el Real Madrid».

    El entrenador también elogió el compromiso de Mbappe entre bastidores, al señalar que el delantero acortó sus vacaciones en dos días para reincorporarse al grupo. Continuó: «Estoy muy contento con él, técnicamente no hay nada que decir, obviamente, pero dentro del grupo está asumiendo responsabilidad, volvió dos días antes de sus vacaciones».

    Cuando le preguntaron por una posible cifra goleadora para su nuevo talismán, Mourinho se mostró pragmático. «Si son 60, 40, 50? No lo puedo decir», añadió. «Prefiero 40 goles pero con títulos, o 40 goles con mucho trabajo... Hoy lo dejé en el campo durante 90 minutos, ¡pensé que podría marcar cuatro!»



  • Silenciando a los escépticos del Bernabéu

    A pesar de la goleada final, la primera parte no fue del todo sencilla. La afición del Bernabéu expresó brevemente su frustración con silbidos cuando el marcador estaba empatado. Sin embargo, Mourinho restó importancia a cualquier preocupación e insistió en que unos seguidores exigentes son simplemente parte del ADN del club.

    «Conocemos el Bernabéu, los jugadores lo conocen, yo lo conozco», explicó el veterano entrenador. «Afortunadamente son así, porque es una consecuencia de la historia. El Real Madrid siempre tiene grandes equipos y jugadores, y la afición quiere más. Pagan para sentir sus emociones, su felicidad, su frustración.

    «Al final conseguimos lo que queríamos, los tres puntos, y la afición se fue a casa con una muestra de lo que podemos hacer. Marcar tres, cuatro, cinco [goles], lo haremos mucho».

    La dominante actuación de la segunda parte logró disipar cualquier tensión persistente. La definición de Mbappe, unida a su asistencia altruista para Carlos Espi en la anterior victoria por 2-1 a domicilio ante el Espanyol, demuestra que ya se está adaptando a la vida con su nuevo entrenador.

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  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Cobrando impulso en La Liga

    Con seis puntos de seis posibles, el equipo de Mourinho ha lanzado un serio aviso en su lucha por la gloria nacional. La convincente actuación ante una Real Sociedad complicada demuestra su formidable poderío ofensivo.

    Ahora, el Real Madrid buscará dar continuidad a este inicio impecable cuando se enfrente este domingo al recién ascendido Malaga. Si Mbappe mantiene su prolífica forma junto a un Vinicius Jr enrachado y Bellingham, el recién llegado a la máxima categoría tendrá una tarea realmente desalentadora para intentar frenar la temible delantera del Madrid.

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