El foco sobre Vinicius se ha intensificado en las últimas semanas en el Santiago Bernabéu. Después de un periodo en el que se consolidó como una superestrella global, un bajón importante de rendimiento ha provocado dudas sobre su estatus en el once titular. En declaraciones a los medios antes del partido ante el Villarreal, Jose Mourinho habló sobre el concepto de meritocracia, al tiempo que reconoció que algunos jugadores necesitan un enfoque más matizado para recuperar la confianza y el ritmo.

"Meritocracia, sí, pero también hay que estar abierto, sin depender del nombre del jugador, sino del momento que esté atravesando. Hay que saber cuál es la mejor manera de ayudar a un jugador. Cuando algunos no están bien, hay diferentes estrategias para hacerles progresar. Una de ellas es la meritocracia pura: si no estás bien, sales. Pero eso conlleva riesgos. Algunos jugadores necesitan tiempo para volver a su nivel habitual. Te refieres a Vinicius, no lo voy a ocultar", explicó Mourinho.