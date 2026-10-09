AFP
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José Mourinho defiende a la estrella del Real Madrid Vinicius Junior en medio de su bajón de forma y las críticas
Mourinho habla sobre la meritocracia y el apoyo a los jugadores
El foco sobre Vinicius se ha intensificado en las últimas semanas en el Santiago Bernabéu. Después de un periodo en el que se consolidó como una superestrella global, un bajón importante de rendimiento ha provocado dudas sobre su estatus en el once titular. En declaraciones a los medios antes del partido ante el Villarreal, Jose Mourinho habló sobre el concepto de meritocracia, al tiempo que reconoció que algunos jugadores necesitan un enfoque más matizado para recuperar la confianza y el ritmo.
"Meritocracia, sí, pero también hay que estar abierto, sin depender del nombre del jugador, sino del momento que esté atravesando. Hay que saber cuál es la mejor manera de ayudar a un jugador. Cuando algunos no están bien, hay diferentes estrategias para hacerles progresar. Una de ellas es la meritocracia pura: si no estás bien, sales. Pero eso conlleva riesgos. Algunos jugadores necesitan tiempo para volver a su nivel habitual. Te refieres a Vinicius, no lo voy a ocultar", explicó Mourinho.
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El impacto emocional de las dificultades de Vinicius
The Special One quiso destacar el coste emocional que esta mala racha de resultados ha tenido en el propio Vinicius. Insistió en que no se debe cuestionar el compromiso del jugador con la causa, y señaló que el brasileño está trabajando más duro que nunca entre bastidores para corregir su situación actual y ayudar al equipo a ganar partidos.
"Lo que me duele, lo que me pone triste, es entender cuánto quiere estar bien, convertirse en el que gana partidos y marca la diferencia. Lo que me conmueve es ver su sufrimiento, cuando es un chico extraordinario, para mi gran sorpresa, y que trabaja duro para volver", añadió Mourinho.
Planes específicos para la recuperación
De cara al futuro, Mourinho dejó entrever que podría ser necesario un plan de desarrollo especializado si el extremo no muestra señales inmediatas de mejoría. El técnico está considerando varias soluciones tácticas y de gestión de grupo para garantizar que Vinicius vuelva al nivel que anteriormente le convirtió en uno de los principales candidatos a premios individuales.
"¿Jugará todos los partidos hasta recuperar su nivel o llegará un momento en el que pongamos en marcha un plan específico, dejándole en el banquillo o encontrando otra solución? No me meto con los verdaderos aficionados del Real Madrid, les respeto profundamente. Pero me rompe el corazón ver que un chico como él, que ahora mismo no es este Vinicius de otro mundo, no reciba la ayuda que merece por la influencia de muchos de vosotros", afirmó el entrenador.
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Una petición de apoyo a la afición
Por último, Mourinho apuntó al impacto de los medios de comunicación en la percepción pública y pidió a los aficionados que mantengan la paciencia con el delantero. Cree que la presión generada por voces externas está dificultando que el jugador recupere su chispa sobre el césped y reclamó un entorno más favorable en el Bernabéu.
"Merece que le apoyen. Quiere muchísimo volver a ser ese Vinicius que dio tanta alegría a los aficionados del Madrid", concluyó el técnico.
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