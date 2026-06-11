José Mourinho convence a Bernardo Silva. El ex del Manchester City deja al Barcelona en el aire, pues el Real Madrid lo quiere fichar

Según AS, el exentrenador de Manchester United y Chelsea ha colocado a Silva en lo más alto de su lista de fichajes para el Bernabéu. El mediapunta de 31 años, libre tras nueve años de títulos en el Manchester City, negociaba su pase al Barcelona. Desde hace tiempo se le relaciona con el club azulgrana y han surgido varios rumores de traspaso.

Sin embargo, tras las elecciones presidenciales y la llegada de Mourinho, Florentino Pérez y la directiva madridista han impulsado con fuerza el fichaje del veterano centrocampista.