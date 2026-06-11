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José Mourinho convence a Bernardo Silva. El ex del Manchester City deja al Barcelona en el aire, pues el Real Madrid lo quiere fichar
Mourinho frustra el fichaje del centrocampista por el equipo español
Según AS, el exentrenador de Manchester United y Chelsea ha colocado a Silva en lo más alto de su lista de fichajes para el Bernabéu. El mediapunta de 31 años, libre tras nueve años de títulos en el Manchester City, negociaba su pase al Barcelona. Desde hace tiempo se le relaciona con el club azulgrana y han surgido varios rumores de traspaso.
Sin embargo, tras las elecciones presidenciales y la llegada de Mourinho, Florentino Pérez y la directiva madridista han impulsado con fuerza el fichaje del veterano centrocampista.
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Silva reclama un papel clave en la plantilla
El compromiso y la calidad de Silva lo convierten en el tipo de jugador que Mourinho quiere en su plantilla. El centrocampista busca un proyecto ambicioso donde su experiencia aporte lo máximo, dentro y fuera del campo. Tras el Portugal-Chile, Silva desmintió en la zona mixta los rumores sobre un acuerdo con el Barcelona.
«Aún no he decidido nada. Quiero un club que me quiera y donde sea útil. ¿Un sueño? No sé dónde acabaré. Barcelona es una opción, pero no he elegido aún. No sabemos qué pasará».
Mendes marca el ritmo en una espera multimillonaria
El informe indica que el agente Jorge Mendes ofreció hace dos meses a Mourinho y Silva al Real Madrid como un paquete, propuesta que se aplazó antes de que el club confirmara al entrenador en mayo.
Aunque el club valora la mentalidad de Silva, que prioriza al equipo, la decisión final aún no está cerca. Las negociaciones se alargarán todo el verano, y Mendes ha dicho a Fabrizio Romano: «Bernardo decidirá tras el Mundial».
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La fase de clasificación para el Mundial pone fin a la saga
La pugna por el fichaje se traslada a Norteamérica, donde el ex capitán del City se centra en la próxima participación de Portugal en el Mundial. El Barcelona debe esperar, incómodo, hasta el final del torneo, consciente de que el Madrid ha neutralizado su ventaja inicial. Silva aprovechará su participación con la selección para mantener su forma antes de definir su futuro en la liga de cara a la pretemporada 2026-27.