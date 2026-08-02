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José Mourinho confirma que Vinicius Junior se unirá pronto al Real Madrid en medio de los rumores sobre un traspaso al Arsenal
El Arsenal, listo para aprovechar el bloqueo en la renovación de contrato
El Arsenal ha estado siguiendo muy de cerca la situación de Vinicius en el Bernabéu, donde las negociaciones para la renovación han llegado a un visible punto muerto. Con el internacional brasileño entrando en el último año de su actual contrato, que expira en 2027, la cúpula del Emirates Stadium cree que existe una ventana de oportunidad única para cerrar un acuerdo que sacudiría el mundo del fútbol.
Los obstáculos financieros son importantes, pero el club del norte de Londres parece no dejarse intimidar por los costes potenciales que implicaría una operación de tanto perfil. Las informaciones apuntan a que existe disposición a romper la estructura salarial tradicional del club y a utilizar lucrativos acuerdos por derechos de imagen para satisfacer las exigencias de un jugador considerado ampliamente como uno de los mejores del mundo.
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Mourinho aborda el regreso de Vinicius
A pesar de los persistentes rumores que vinculan a Vinicius con un sensacional movimiento al norte de Londres, Mouurinho espera que su extremo talismánico se incorpore de forma inminente en la capital española. Con varios jugadores clave todavía de vacaciones prolongadas tras el Mundial, Mourinho admitió que está deseando reunir a toda su plantilla lo antes posible.
«Me preocupa no tener a todos, y me gustaría tener tres semanas de trabajo con los demás. No es posible», dijo Mourinho a través de la página web oficial del club. «El lunes llegarán Vini Jr, Brahim y Bernardo. Poco a poco, hasta que lleguen los chicos que jugaron las semifinales y la final del Mundial, siendo Cucurella el único que disputó la final».
Análisis táctico del empate de la Fiorentina
Mourinho dirigió el sábado su primer partido desde su regreso al banquillo del Madrid, un empate 2-2 de pretemporada ante la Fiorentina en el Worthersee Stadium. El Madrid se puso con dos goles de ventaja gracias a Endrick y al canterano Alexis Ciria, aunque finalmente fue alcanzado por los tantos de Roberto Piccoli y Moise Kean. Mourinho señaló que su equipo mostró «tres caras» durante el encuentro: fresca, cansada y súper cansada.
«Me gustó todo. Fue un Madrid con tres caras: fresca, cansada y súper cansada. El equipo fresco jugó muy bien, y el 2-1 se quedó cortísimo», señaló Mourinho. «La primera parte fue de muchísima calidad, y podríamos habernos ido con un tres o cuatro a cero con comodidad».
«En la segunda parte, el partido se volvió más físico ante un equipo típicamente italiano y con gran físico. Después de eso, vimos a Moise Kean jugando dentro del área contra dos chicos de 18 años, que hicieron un gran partido y están creciendo, pero físicamente todavía no están al nivel para poder manejar a alguien como Moise. La tercera cara, que también me gustó mucho, fue la de súper cansados, pero en la que el equipo supo ser un equipo, controlar el partido y recuperar el dominio».
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La juventud y los nuevos fichajes impresionan al entrenador
Más allá de las estrellas consolidadas, el amistoso ante la Fiorentina sirvió como plataforma para que nuevas caras y talentos de la cantera presentaran su candidatura. Denzel Dumfries y Endrick también recibieron elogios por su estado físico y su compromiso.
«Dumfries y Endrick se entrenaron durante tres días y jugaron más de 70 minutos. Es un esfuerzo fantástico que, para mí, significa que están dispuestos a darlo todo», explicó. «Joan y Mario son dos chicos con un futuro fantástico que mostraron una clase tremenda mientras el partido no se volvió demasiado físico. Me encantó ver la calidad de los jóvenes».
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