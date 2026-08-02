José Mourinho confirma que Vinicius Junior se unirá pronto al Real Madrid en medio de los rumores sobre un traspaso al Arsenal

Mourinho dirigió el sábado su primer partido desde su regreso al banquillo del Madrid, un empate 2-2 de pretemporada ante la Fiorentina en el Worthersee Stadium. El Madrid se puso con dos goles de ventaja gracias a Endrick y al canterano Alexis Ciria, aunque finalmente fue alcanzado por los tantos de Roberto Piccoli y Moise Kean. Mourinho señaló que su equipo mostró «tres caras» durante el encuentro: fresca, cansada y súper cansada.

«Me gustó todo. Fue un Madrid con tres caras: fresca, cansada y súper cansada. El equipo fresco jugó muy bien, y el 2-1 se quedó cortísimo», señaló Mourinho. «La primera parte fue de muchísima calidad, y podríamos habernos ido con un tres o cuatro a cero con comodidad».

«En la segunda parte, el partido se volvió más físico ante un equipo típicamente italiano y con gran físico. Después de eso, vimos a Moise Kean jugando dentro del área contra dos chicos de 18 años, que hicieron un gran partido y están creciendo, pero físicamente todavía no están al nivel para poder manejar a alguien como Moise. La tercera cara, que también me gustó mucho, fue la de súper cansados, pero en la que el equipo supo ser un equipo, controlar el partido y recuperar el dominio».