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Jose Mourinho carga contra los «oportunistas» por la polémica racista sobre Vinicius Junior y Gianluca Prestianni
Un altercado polémico provoca secuelas persistentes
La disputa se remonta al pasado mes de febrero, durante un encendido encuentro de octavos de final de la Champions League entre el Benfica y el Madrid. Aquel partido fue suspendido durante diez minutos después de que el árbitro activara el protocolo antirracismo de la UEFA tras una queja oficial del extremo brasileño. El organismo rector del fútbol europeo acabó sancionando al joven delantero argentino por conducta discriminatoria, y no por racismo propiamente dicho, sobre el terreno de juego.
- Brazil Photo Press
Un entrenador lamenta la intensa reacción pública en contra
Ahora, cuatro meses después de asumir el cargo en el Santiago Bernabéu, el técnico de 63 años abordó las secuelas en una extensa entrevista con Il Corriere dello Sport. Al recordar cómo la opinión pública se volvió contra él en Lisboa, Mourinho admitió que la situación se descontroló rápidamente: "Fue difícil para nosotros porque al final Prestianni no fue sancionado por racismo. La opinión pública me masacró, sobre todo tantos oportunistas, en una situación absolutamente incontrolable".
El estratega defiende una postura disciplinaria neutral
El veterano entrenador subrayó que su negativa a intervenir en aquel momento se debió a la ausencia total de pruebas verificadas en medio de versiones contradictorias: "Un jugador decía que las acusaciones contra él no eran ciertas y nadie tenía las pruebas. En esa situación, sencillamente no puedes tomar partido".
A pesar del ambiente tóxico que rodeó aquel enfrentamiento, Mourinho expresó un enorme alivio por el hecho de que ambos jóvenes atacantes hayan seguido adelante: "Allí había un chico fantástico, y aquí hay otro chico de oro".
- Pressinphoto
El regreso a Europa sirve de preludio doméstico
Antes de embarcarse en un emocionante reencuentro en Roma el miércoles 14 de octubre, Mourinho debe primero guiar a su equipo en una prueba en casa ante el Villarreal en la octava jornada de La Liga este sábado. El partido en el Santiago Bernabéu ofrece al Real Madrid una plataforma ideal para mantener su impulso en el ámbito nacional antes de sus compromisos europeos. Sumar los tres puntos ante el Submarino Amarillo es esencial para mantener alta la moral antes de viajar para medirse a la Roma.
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