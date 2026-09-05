Mourinho se mostró frustrado en la banda y fue amonestado por el árbitro durante el tenso encuentro. El técnico portugués cuestionó el nivel del arbitraje, especialmente por una tarjeta en la primera parte a Arda Guler mientras los locales se fueron de rositas.

«No sé por qué me sacó una tarjeta amarilla, pero está bien, la acepto», explicó Mourinho después del partido. «Me levanté porque un jugador del Betis parecía estar muerto justo delante del banquillo.

«El Betis llegó al descanso sin una sola tarjeta, y el pobre Arda, que solo sabe jugar, acabó con una amarilla. No me gustó eso, pero después de perder un partido no voy a decir ahora que fue por una tarjeta amarilla por lo que ganamos o perdimos».