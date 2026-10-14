El Milan ha sufrido un duro revés en su intento de fichar al adolescente brasileño Endrick de cara al próximo mercado de fichajes de enero. Mourinho ha intervenido personalmente para impedir cualquier posible salida como cedido del prometedor delantero y ha cerrado de forma tajante la puerta a un cambio de equipo en invierno.

El gigante italiano esperaba aprovechar que Endrick ha jugado pocos minutos recientemente para cerrar un acuerdo a mitad de temporada. El Milan veía al talentoso atacante como un candidato ideal para reforzar su plantilla. Sin embargo, Mourinho ha frustrado de forma contundente sus ambiciosos planes de fichaje. El entrenador está decidido a mantener a la joven estrella en su plantilla durante el resto de la temporada.