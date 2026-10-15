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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Muhammad Zaki
Traducido por

José Mourinho asume la culpa del desastre táctico del Real Madrid antes de que los cambios propicien una espectacular remontada en siete minutos en la Roma

J. Mourinho
Real Madrid
Roma
Liga de Campeones
Roma vs Real Madrid
Primera División

Jose Mourinho vivió una montaña rusa de emociones en su regreso al Stadio Olimpico, donde el Real Madrid protagonizó una remontada vertiginosa en los últimos minutos para derrotar a la Roma. El técnico portugués admitió que se vio superado tácticamente durante largos tramos antes de que sus cambios en la segunda parte propiciaran una dramática victoria por 4-3 en la fase de liga de la Champions League.

  • Los suplentes que entraron en la recta final cambian el rumbo del partido

    El Madrid parecía abocado a la derrota tras verse 3-1 por detrás ante el correoso equipo de Gian Piero Gasperini. Sin embargo, una ráfaga de siete minutos dio por completo la vuelta al encuentro europeo.

    Mourinho recurrió al banquillo cerca de la hora de juego y dio entrada a Endrick y Arda Guler. Más tarde incorporó a Carlos Espi y Bernardo Silva. Los cambios revitalizaron de inmediato al conjunto español.

    Endrick y Espi marcaron para neutralizar la ventaja de la Roma. El exdefensa de la Roma Antonio Rudiger completó la espectacular remontada en el minuto 90 al rematar de cabeza el segundo pase de gol de la noche de Guler y asegurar los tres puntos en la fase de liga.


  • imago-sport-1038666599.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Mourinho asume la culpa

    El entrenador del Madrid asumió toda la responsabilidad por el pésimo comienzo de su equipo y elogió la intensidad incansable del rival. Sin embargo, siempre creyó que la intensidad de la Roma acabaría disminuyendo.

    «La primera parte fue culpa del entrenador; la segunda, de los jugadores», dijo Mourinho a los periodistas. «El fútbol es un juego estratégico de 90 minutos. Los rivales cuentan, y el de hoy era increíblemente fuerte. Es un equipo formidable.

    «Pero es imposible jugar con esa intensidad, como lo hicieron ellos, durante los 90 minutos. Hice los cambios que consideré necesarios. Pero en la primera parte nos castigaron de verdad».


  • Un recibimiento de héroe en Roma

    Más allá del dramático resultado, la noche dejó un emotivo reencuentro entre Mourinho y la afición de la Roma. El público del Estadio Olímpico recibió con una prolongada ovación al que fuera su entrenador, que se marchó en enero de 2024. Los ultras desplegaron enormes pancartas para celebrar su triunfo en la Conference League de 2022. Una de ellas decía: «A quien dé gloria a Roma, Roma lo honrará para siempre». Mourinho admitió después que el homenaje lo había dejado «sin palabras».

    Por otro lado, el partido dejó un breve momento de tensión con Vinicius Jr. El extremo brasileño reconoció ante los periodistas que estaba enfadado por haber sido sustituido en el minuto 59 tras un error que propició el segundo gol de la Roma.

    «Fue duro para Vini», explicó Mourinho. «Vini perdió un balón que no debería haber perdido. Pero son cosas que pasan. Yo también cometo errores. Es natural que no esté contento. La frustración es normal. Pero después del partido estaba muy contento por la victoria».


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  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Impulso para el Real Madrid

    Esta remontada europea de infarto mantiene al Real Madrid bien encaminado en la Champions League. La victoria pone de manifiesto la extraordinaria profundidad de su plantilla: los suplentes resultaron decisivos cuando el once titular flaqueó.

    Mourinho se centrará ahora en gestionar un vestuario repleto de estrellas. Conseguir que los jugadores clave canalicen su frustración de forma positiva será crucial para que el Real Madrid afronte las exigencias incesantes de sus próximos compromisos nacionales y europeos.

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