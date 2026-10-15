El Madrid parecía abocado a la derrota tras verse 3-1 por detrás ante el correoso equipo de Gian Piero Gasperini. Sin embargo, una ráfaga de siete minutos dio por completo la vuelta al encuentro europeo.

Mourinho recurrió al banquillo cerca de la hora de juego y dio entrada a Endrick y Arda Guler. Más tarde incorporó a Carlos Espi y Bernardo Silva. Los cambios revitalizaron de inmediato al conjunto español.

Endrick y Espi marcaron para neutralizar la ventaja de la Roma. El exdefensa de la Roma Antonio Rudiger completó la espectacular remontada en el minuto 90 al rematar de cabeza el segundo pase de gol de la noche de Guler y asegurar los tres puntos en la fase de liga.



