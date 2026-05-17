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José Mourinho asegura que hay «99 % de posibilidades» de que regrese al Real Madrid y anuncia cuándo hablará con el club
Mourinho habla sobre los rumores que le vinculan con el Real Madrid
Tras la victoria 3-1 del Benfica sobre el Estoril, que cerró su temporada nacional, Mourinho habló por fin de su futuro. A pesar de mantener al equipo invicto, el tercer puesto ha generado dudas sobre su continuidad y el “Special One” no desmintió los rumores sobre su posible fichaje por el Bernabéu. Aunque elogió a su actual plantilla, confirmó que el contacto oficial con el Madrid es inminente.
«He sido feliz cada día en el Benfica. Se lo he dicho a los jugadores esta noche, que de verdad, he sido feliz con ellos cada día», declaró Mourinho a Marca. Sin embargo, pasó rápidamente al tema tabú, añadiendo: «Aún no he tenido noticias del Real Madrid, pero ninguno de nosotros es ingenuo, y hay conversaciones entre [mi agente] Jorge [Mendes], el presidente y la directiva del club. La semana que viene hablaré con el Real Madrid y entonces decidiré. Hasta ahora solo han hablado el club y Jorge Mendes, no yo».
- AFP
La predicción del 99 %
A pesar del atractivo de regresar a la capital española, Mourinho insiste en que quedarse en Portugal es una opción real. Señala la lucrativa oferta de renovación presentada por el presidente del Benfica, Rui Costa, como motivo para permanecer. El técnico sopesa su lealtad al proyecto del Estadio da Luz frente al prestigio de volver a uno de los banquillos más importantes del fútbol mundial.
«Hay un 99 % de posibilidades de que me quede en el Benfica, porque tengo un contrato y una oferta de renovación que aún no he visto, pero mi agente me dice que es excelente», afirmó el entrenador portugués. Aun así, admitió que hay conversaciones avanzadas: «Mi agente me ha informado de que podría haber una situación real y seria con el Real Madrid, no lo niego. Pero, en este momento, no he firmado ningún contrato con el Real Madrid».
Posibles fichajes y estrategias tácticas
Si el fichaje se concreta, Mourinho ya planea reestructurar la plantilla del Real Madrid. Uno de los rumores más impactantes indica que intentaría traer desde el Manchester United al internacional inglés que brilla en La Liga: Marcus Rashford. Esto podría frustrar los planes del Barcelona de hacer definitiva la cesión del extremo.
Además, ve problemas internos: falta de autoridad en el vestuario y una preparación física deficiente. Promete exigir compromiso total y cambiar la pretemporada y la rotación para reducir las lesiones que han lastrado al equipo las dos últimas temporadas.
Los obstáculos financieros que afronta Florentino Pérez
Pérez, enfocado en las elecciones del club, debe asumir que repatriar a Mourinho implica un alto coste. La reciente finalización de la temporada abre una ventana breve que exige rapidez al Madrid.
Según informes recientes, el Madrid debería pagar casi 7 millones de euros al Benfica como indemnización. Esa cifra se fijó para proteger al club portugués. Mourinho se reunirá con los directivos blancos en los próximos días, así que los aficionados no tardarán en saber si Pérez da luz verde al regreso del «Special One».