Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-POR-LIGA-ESTORIL-BENFICAAFP
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

José Mourinho «aportó garra y agresividad» al Real Madrid, y Raúl Asencio respalda su regreso para volver a desbancar al Barcelona en La Liga

Real Madrid
Primera División
R. Asencio
J. Mourinho

Raúl Asencio se ha sumado al «mourinhismo» y afirma que el regreso de José Mourinho es clave para que el Real Madrid recupere el dominio sobre el Barcelona. El joven defensa confía en que el estilo intenso del técnico portugués transformará la plantilla, como ya ocurrió en su primera etapa.

  • El impacto de la mentalidad de Mourinho

    El defensa del Real Madrid, Asencio, mostró gran ilusión por la llegada de Mourinho. «El Especial» regresa al Bernabéu y, según el jugador, traerá la competitividad que siempre lo caracterizó.

    Al recordar su primera etapa en la capital (2010-2013), el defensa de 23 años recordó cómo el entrenador transformó el ADN del equipo. «Yo era pequeño y lo vi: cómo cambió al equipo, la competitividad que introdujo en el club, la garra y la lucha... Creo que esas son las características que me hacen ser quien soy como jugador», declaró Asencio a El Desmarque.

    • Anuncios
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A la caza del récord de los 100 puntos

    El regreso del entrenador portugués ilusiona al Bernabéu con una nueva era dorada, similar a la temporada 2011-12. Entonces, Mourinho llevó a los blancos a la Liga con 100 puntos y 121 goles, acabando con el dominio del Barcelona de Guardiola.

    Al preguntarle si el Madrid puede ganar la liga con Mourinho, Asencio respondió: «Sí, por supuesto. Ya lo logró con el récord de 100 puntos y 121 goles. Vamos a por ello».

  • Ilusión por la nueva era

    Asencio, canterano del club, está impaciente por demostrar su valía con el veterano entrenador. Ve el cambio táctico y anímico como un paso positivo para una plantilla que quiere recuperar su dominio en España y Europa. Para él, trabajar con una figura de tanto renombre es una oportunidad decisiva en su carrera.

    El defensa mostró su ilusión por la pretemporada y destacó el nuevo ambiente en el club: «Con el nuevo proyecto y con Mourinho, es muy emocionante; estoy deseando empezar», añadió, subrayando su disposición a asumir la «ira y la garra» que exige el técnico.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Silva y los refuerzos del equipo

    Más allá del cambio en el banquillo, los fichajes del Madrid se han acelerado. Según Fabrizio Romano, la estrella del Manchester City, Bernardo Silva, está a punto de incorporarse al gigante español. Asencio elogió al internacional portugués y reconoció que su llegada reforzaría la creatividad del centro del campo.

    Sobre los rumores, añadió: «Bernardo Silva es muy bueno y nos daría un salto de calidad. Todo lo que llegue será bienvenido; estamos seguros de que el proyecto que construyen es increíble».