José Mourinho «aportó garra y agresividad» al Real Madrid, y Raúl Asencio respalda su regreso para volver a desbancar al Barcelona en La Liga

El defensa del Real Madrid, Asencio, mostró gran ilusión por la llegada de Mourinho. «El Especial» regresa al Bernabéu y, según el jugador, traerá la competitividad que siempre lo caracterizó.

Al recordar su primera etapa en la capital (2010-2013), el defensa de 23 años recordó cómo el entrenador transformó el ADN del equipo. «Yo era pequeño y lo vi: cómo cambió al equipo, la competitividad que introdujo en el club, la garra y la lucha... Creo que esas son las características que me hacen ser quien soy como jugador», declaró Asencio a El Desmarque.