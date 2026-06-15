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José Mourinho «aportó garra y agresividad» al Real Madrid, y Raúl Asencio respalda su regreso para volver a desbancar al Barcelona en La Liga
El impacto de la mentalidad de Mourinho
El defensa del Real Madrid, Asencio, mostró gran ilusión por la llegada de Mourinho. «El Especial» regresa al Bernabéu y, según el jugador, traerá la competitividad que siempre lo caracterizó.
Al recordar su primera etapa en la capital (2010-2013), el defensa de 23 años recordó cómo el entrenador transformó el ADN del equipo. «Yo era pequeño y lo vi: cómo cambió al equipo, la competitividad que introdujo en el club, la garra y la lucha... Creo que esas son las características que me hacen ser quien soy como jugador», declaró Asencio a El Desmarque.
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A la caza del récord de los 100 puntos
El regreso del entrenador portugués ilusiona al Bernabéu con una nueva era dorada, similar a la temporada 2011-12. Entonces, Mourinho llevó a los blancos a la Liga con 100 puntos y 121 goles, acabando con el dominio del Barcelona de Guardiola.
Al preguntarle si el Madrid puede ganar la liga con Mourinho, Asencio respondió: «Sí, por supuesto. Ya lo logró con el récord de 100 puntos y 121 goles. Vamos a por ello».
Ilusión por la nueva era
Asencio, canterano del club, está impaciente por demostrar su valía con el veterano entrenador. Ve el cambio táctico y anímico como un paso positivo para una plantilla que quiere recuperar su dominio en España y Europa. Para él, trabajar con una figura de tanto renombre es una oportunidad decisiva en su carrera.
El defensa mostró su ilusión por la pretemporada y destacó el nuevo ambiente en el club: «Con el nuevo proyecto y con Mourinho, es muy emocionante; estoy deseando empezar», añadió, subrayando su disposición a asumir la «ira y la garra» que exige el técnico.
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Silva y los refuerzos del equipo
Más allá del cambio en el banquillo, los fichajes del Madrid se han acelerado. Según Fabrizio Romano, la estrella del Manchester City, Bernardo Silva, está a punto de incorporarse al gigante español. Asencio elogió al internacional portugués y reconoció que su llegada reforzaría la creatividad del centro del campo.
Sobre los rumores, añadió: «Bernardo Silva es muy bueno y nos daría un salto de calidad. Todo lo que llegue será bienvenido; estamos seguros de que el proyecto que construyen es increíble».