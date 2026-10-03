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José Mourinho afronta una gran crisis defensiva en el Real Madrid mientras Tchouaméni, Dumfries y las estrellas de la cantera emergen como soluciones
Tchouameni y Dumfries emergen como las principales opciones de cobertura
La situación defensiva en el Santiago Bernabéu ha alcanzado un punto crítico tras el reciente derbi madrileño. Antonio Rudiger es actualmente el único central natural del primer equipo disponible para ser convocado, mientras la plantilla prepara el encuentro del 10 de octubre contra el Villarreal. Dean Huijsen tendrá que cumplir un partido de sanción tras su expulsión ante el Atlético de Madrid, mientras que Raul Asencio ha sido operado recientemente.
Según Marca, Aurelien Tchouameni es el principal candidato para cubrir ese vacío, un papel que el internacional francés ya ha desempeñado con éxito durante anteriores crisis por lesiones. El técnico también está valorando a Denzel Dumfries como posible solución de emergencia. El internacional neerlandés tiene la potencia física bruta para adaptarse a un rol en el centro de la defensa, y Mourinho ya ha probado esquemas defensivos poco convencionales durante las primeras etapas de su etapa en el cargo.
En una rueda de prensa posterior a un partido en agosto, tras un amistoso contra el Alcorcón, y tal y como recoge Marca, el entrenador señaló que tuvo que juntar a Trent Alexander-Arnold y Dumfries para «intentar encontrar una dinámica que permitiera este tipo de juego».
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La puerta se abre para los talentos de La Fábrica
Mourinho se ha mostrado claro sobre su disposición a confiar en la cantera del club, y esta escasez de efectivos en defensa brinda la oportunidad perfecta a la próxima generación. Mario Rivas, Joan Martinez y Diego Aguado están siendo valorados actualmente para unirse al primer equipo de cara al próximo partido de La Liga.
El técnico portugués ha integrado de forma constante a estos jóvenes en sus sesiones de entrenamiento desde el inicio de la temporada, lo que sugiere que su posible inclusión responde a una progresión planificada y no a una apuesta desesperada. Ya había subrayado anteriormente en la campaña que los jugadores de la cantera han estado trabajando bien dentro de la dinámica del primer equipo para cubrir posiciones vacantes.
Grandes elogios para Rivas y Martínez
La valoración de Mourinho sobre las promesas de la cantera ha sido muy elogiosa, especialmente tras sus actuaciones durante los amistosos de verano contra rivales de alto nivel. Destacó las cualidades técnicas tanto de Martinez como de Rivas después de un reciente choque de pretemporada contra la Fiorentina, en el que los dos jóvenes formaron como pareja de centrales.
Al reflexionar sobre sus actuaciones, Mourinho lanzó un respaldo rotundo a sus perspectivas de futuro en el club. «Joan y Mario son dos chicos con un futuro fantástico que, mientras el partido no había entrado en la dimensión física, han estado a un nivel tremendo», declaró el técnico a Marca.
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La recuperación de Militao ofrece un rayo de esperanza
Aunque el foco inmediato está puesto en el partido contra el Villarreal, hay noticias positivas sobre la recuperación de Eder Militao. El defensa brasileño está progresando rápidamente en su programa de rehabilitación y, según se informa, va por delante de los plazos previstos.
Por ahora, la prioridad sigue siendo encontrar una pareja estable para afrontar la amenaza inmediata que plantea el Villarreal. El historial de flexibilidad táctica de Mourinho se pondrá a prueba mientras decide si confiar en la versatilidad de Tchouameni y Dumfries o en el potencial en bruto de los canteranos de La Fábrica.
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