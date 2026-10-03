La situación defensiva en el Santiago Bernabéu ha alcanzado un punto crítico tras el reciente derbi madrileño. Antonio Rudiger es actualmente el único central natural del primer equipo disponible para ser convocado, mientras la plantilla prepara el encuentro del 10 de octubre contra el Villarreal. Dean Huijsen tendrá que cumplir un partido de sanción tras su expulsión ante el Atlético de Madrid, mientras que Raul Asencio ha sido operado recientemente.

Según Marca, Aurelien Tchouameni es el principal candidato para cubrir ese vacío, un papel que el internacional francés ya ha desempeñado con éxito durante anteriores crisis por lesiones. El técnico también está valorando a Denzel Dumfries como posible solución de emergencia. El internacional neerlandés tiene la potencia física bruta para adaptarse a un rol en el centro de la defensa, y Mourinho ya ha probado esquemas defensivos poco convencionales durante las primeras etapas de su etapa en el cargo.

En una rueda de prensa posterior a un partido en agosto, tras un amistoso contra el Alcorcón, y tal y como recoge Marca, el entrenador señaló que tuvo que juntar a Trent Alexander-Arnold y Dumfries para «intentar encontrar una dinámica que permitiera este tipo de juego».