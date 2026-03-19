José Mourinho afirmó que «solo habría un ganador» si se enfrentara al legendario Brian Clough, mientras el icono del Nottingham Forest habla abiertamente sobre sus similitudes con Roy Keane

Crossley tuvo la oportunidad de pisar ese estadio en innumerables ocasiones a lo largo de sus 12 años como jugador del Forest. Disfrutó del final del histórico mandato de 18 años de Clough, en un momento en el que la emoción se desbordó en Trentside cuando se le despidió entre lágrimas en 1993.

Cuando se le preguntó por qué a los entrenadores actuales les cuesta tanto disfrutar de tanta longevidad, Crossley respondió: «Personalmente, creo que ahora un entrenador entra por la puerta y al instante se ve sometido a una gran presión por parte de los que están por encima de él. Si nos remontamos a [Arsène] Wenger, [Alex] Ferguson, incluso Mourinho cuando llegó al Chelsea y a los Brian Cloughs, se les llamaba “entrenador del club de fútbol”. No se les llamaba “director técnico”. No había un jefe de fichajes. Así que dirigían el club de arriba abajo. Fichaban a los jugadores que querían para encajar en su equipo. Escogían a los jóvenes que estaban subiendo. Nadie más. Lo hacían ellos. Y creo que ahí es donde el juego ha cambiado por completo.

«Ahora —quiero decir director deportivo— ahora se pone a un entrenador al frente de un equipo para que lo entrene, pero es otra persona la que ficha a los jugadores. La verdad es que no lo entiendo. Y entonces surge la confusión cuando el director deportivo puede decir: “Bueno, yo no quiero a ese jugador. Sí, bueno, te lo quedas. Sácale el máximo partido porque queremos venderlo después, ya sea un joven o lo que sea». Así que no lo entiendo porque no creo que se pueda tener éxito así.

«Creo que los entrenadores llegan a un club de fútbol… Vuelvo a decir entrenadores, o mejor dicho, un entrenador jefe, llega a un club de fútbol y, en el momento en que entra, teme por su puesto porque, si pierde tres o cuatro partidos seguidos, se ve presionado desde arriba, por los aficionados, por quien sea. Y en el fútbol moderno de hoy en día, siempre parece ser culpa del entrenador. Nunca oigo mencionar a los jugadores, mientras que en mi época eran los jugadores los que se llevaban las críticas si el equipo no iba bien, no el entrenador. Pero ahora oigo esta frase: “Ha perdido el vestuario”. Sigo sin saber muy bien qué significa eso. ¿Cómo lo saben si no están dentro?

«Así que creo que, en conjunto, y quizá sea un poco de la vieja escuela, pero en los 90, cuando pensaba que el fútbol era genial —grandes jugadores, campos en mal estado—, podías hacer entradas, podías dar patadas a la gente y levantarla, podías hablar con el árbitro, podías hablar con la prensa, podías hablar con tu entrenador, podías ir a ver a tu entrenador y hablar de las cosas que iban mal. Creo que todo eso se ha perdido.

«El otro día estaba viendo un rato el programa Overlap y Gary Neville mencionó la FA Cup. ¿Por qué ha perdido la FA Cup su atractivo? Porque el sueño de todos los niños cuando éramos pequeños era jugar la final de la FA Cup. No se hablaba de ganar la liga. Se hablaba de ganar la final de la FA Cup. Y entonces Gary Neville dijo que, por llegar a la final de la FA Cup, el club recibe 1,7 millones de libras o algo así. Por subir un puesto en la Premier League, son 3,1 millones de libras. Por eso están dando descanso a los jugadores para prepararse para el sábado, porque vale más dinero subir un puesto en la Premier League que ganarla. Venga ya. ¿Qué sentido tiene eso?».

Es bien sabido que Clough nunca llegó a levantar la FA Cup, tras caer derrotado ante el Tottenham en la final de 1991. Mourinho sí que se alzó con ese trofeo durante su primera etapa en el Chelsea, y los entrenadores actuales buscan emular los logros de los personajes legendarios que les precedieron.