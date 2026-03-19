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José Mourinho afirmó que «solo habría un ganador» si se enfrentara al legendario Brian Clough, mientras el icono del Nottingham Forest habla abiertamente sobre sus similitudes con Roy Keane
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Por qué Clough y Mourinho son grandes entrenadores
Clough, que siempre se caracterizó por su franqueza sin complejos, quedará para siempre vinculado a los «Miracle Men», que llevaron al City Ground dos títulos continentales consecutivos en 1979 y 1980. Junto a Peter Taylor, convirtió a un equipo provincial de segunda división en los reyes de Europa.
Es posible que el fútbol inglés no vuelva a ver nunca a alguien como él, ya que los entrenadores ceden el control total en cualquier club, pero Mourinho se sitúa en una categoría similar en cuanto a talento se refiere entre los estrategas más brillantes. Se alzó con títulos de la Liga de Campeones con el Oporto y el Inter, al tiempo que logró la gloria de los títulos nacionales con el Chelsea y el Real Madrid.
Un Clough contra Mourinho habría sido todo un éxito de taquilla
Crossley fue uno de los que tuvo el privilegio de trabajar a las órdenes de Clough en el Forest. En declaraciones a GOAL mientras confeccionaba una selección de estrellasde Bally Bet, Crossley respondió, cuando se le preguntó si un enfrentamiento entre «Old Big ‘Ead» y «The Special One» habría sido un éxito de taquilla —con otra antigua estrella de los Reds ofreciendo un espectáculo similar a la audiencia televisiva en 2026—: «Sí, lo habría sido. ¡Pero sé que solo habría habido un ganador!
He visto entrevistas con grandes entrevistadores, como Parkinson, y también están Muhammad Ali y todos esos. Solo hay un ganador cuando Brian Clough está de por medio. Pero, Dios mío, habría sido un gran espectáculo televisivo.
«Por eso me encanta [Roy] Keane, porque tiene los rasgos de él [Clough]. Puedo ver un partido de fútbol un domingo por la tarde y, si es aburrido, puedo apagarlo. Pero lo vuelvo a encender al final del partido porque quiero oír lo que dice Keane. Y creo que eso sería lo mismo con Brian Clough.
«Brian Clough no perdería una discusión con nadie. Una vez nos dijo que iba a ser primer ministro y le creímos. Ojalá estuviera aquí hoy para participar en esas batallas con los entrenadores. Pero solo habría un ganador. Todos lo sabemos».
Siguiendo los emblemáticos pasos de Clough en el City Ground
Crossley está probando suerte en el mundo de la gestión en estos momentos, ya que se le ha encomendado la tarea de formar una plantilla del Bally Bet All-Stars Vets que se enfrentará a un equipo de leyendas del Forest en el City Ground en mayo.
Cuando se le preguntó cómo se ha propuesto seguir los icónicos pasos de Clough, Crossley respondió: «He tomado algunas notas y lo hago constantemente a diario. Va bien. Los veteranos pueden inscribirse a través de la página del club y aún pueden hacerlo hasta el 24 de marzo. Es una oportunidad para jugar en el City Ground y una oportunidad para mí de elegir a esos jugadores.
«Pero también voy a recurrir a algunas sorpresas que están jugando al fútbol veterano y que quizá tenga que incorporar a mi plantilla. Una vez me multaron por jugar como suplente en el equipo del hijo de Clough. La FA no puede multarme por hacerlo ahora, al estar al frente de los veteranos, ¡así que puedo incorporar a quien quiera! Así que estad atentos. La gente todavía puede inscribirse y elegiremos a los jugadores al azar para jugar en el City Ground. ¡Qué gran oportunidad!».
¿Por qué a los entrenadores actuales les cuesta tanto igualar la longevidad de Clough?
Crossley tuvo la oportunidad de pisar ese estadio en innumerables ocasiones a lo largo de sus 12 años como jugador del Forest. Disfrutó del final del histórico mandato de 18 años de Clough, en un momento en el que la emoción se desbordó en Trentside cuando se le despidió entre lágrimas en 1993.
Cuando se le preguntó por qué a los entrenadores actuales les cuesta tanto disfrutar de tanta longevidad, Crossley respondió: «Personalmente, creo que ahora un entrenador entra por la puerta y al instante se ve sometido a una gran presión por parte de los que están por encima de él. Si nos remontamos a [Arsène] Wenger, [Alex] Ferguson, incluso Mourinho cuando llegó al Chelsea y a los Brian Cloughs, se les llamaba “entrenador del club de fútbol”. No se les llamaba “director técnico”. No había un jefe de fichajes. Así que dirigían el club de arriba abajo. Fichaban a los jugadores que querían para encajar en su equipo. Escogían a los jóvenes que estaban subiendo. Nadie más. Lo hacían ellos. Y creo que ahí es donde el juego ha cambiado por completo.
«Ahora —quiero decir director deportivo— ahora se pone a un entrenador al frente de un equipo para que lo entrene, pero es otra persona la que ficha a los jugadores. La verdad es que no lo entiendo. Y entonces surge la confusión cuando el director deportivo puede decir: “Bueno, yo no quiero a ese jugador. Sí, bueno, te lo quedas. Sácale el máximo partido porque queremos venderlo después, ya sea un joven o lo que sea». Así que no lo entiendo porque no creo que se pueda tener éxito así.
«Creo que los entrenadores llegan a un club de fútbol… Vuelvo a decir entrenadores, o mejor dicho, un entrenador jefe, llega a un club de fútbol y, en el momento en que entra, teme por su puesto porque, si pierde tres o cuatro partidos seguidos, se ve presionado desde arriba, por los aficionados, por quien sea. Y en el fútbol moderno de hoy en día, siempre parece ser culpa del entrenador. Nunca oigo mencionar a los jugadores, mientras que en mi época eran los jugadores los que se llevaban las críticas si el equipo no iba bien, no el entrenador. Pero ahora oigo esta frase: “Ha perdido el vestuario”. Sigo sin saber muy bien qué significa eso. ¿Cómo lo saben si no están dentro?
«Así que creo que, en conjunto, y quizá sea un poco de la vieja escuela, pero en los 90, cuando pensaba que el fútbol era genial —grandes jugadores, campos en mal estado—, podías hacer entradas, podías dar patadas a la gente y levantarla, podías hablar con el árbitro, podías hablar con la prensa, podías hablar con tu entrenador, podías ir a ver a tu entrenador y hablar de las cosas que iban mal. Creo que todo eso se ha perdido.
«El otro día estaba viendo un rato el programa Overlap y Gary Neville mencionó la FA Cup. ¿Por qué ha perdido la FA Cup su atractivo? Porque el sueño de todos los niños cuando éramos pequeños era jugar la final de la FA Cup. No se hablaba de ganar la liga. Se hablaba de ganar la final de la FA Cup. Y entonces Gary Neville dijo que, por llegar a la final de la FA Cup, el club recibe 1,7 millones de libras o algo así. Por subir un puesto en la Premier League, son 3,1 millones de libras. Por eso están dando descanso a los jugadores para prepararse para el sábado, porque vale más dinero subir un puesto en la Premier League que ganarla. Venga ya. ¿Qué sentido tiene eso?».
Es bien sabido que Clough nunca llegó a levantar la FA Cup, tras caer derrotado ante el Tottenham en la final de 1991. Mourinho sí que se alzó con ese trofeo durante su primera etapa en el Chelsea, y los entrenadores actuales buscan emular los logros de los personajes legendarios que les precedieron.
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Cómo formar parte del equipo All-Stars Vets que está formando Crossley
Bally Bet, patrocinador principal del Nottingham Forest, se ha propuesto rendir el homenaje que se merecen a los jugadores de base con una larga trayectoria. Al gran Mark Crossley, leyenda del Forest, se le ha encomendado la tarea de formar la primera selección de veteranos «All-Stars», compuesta por auténticas figuras del fútbol, para celebrar todo lo que hace grande al fútbol de base. Crossley contará con el apoyo de otras caras conocidas del Forest mientras se encarga de formar el equipo Bally Bet All-Stars.
Los All-Stars recibirán entonces un trato digno de la Premier League, cambiando los campos de recreo por el City Ground, donde se enfrentarán a un equipo de leyendas del Forest cuidadosamente seleccionadas a finales de mayo. ¿Crees que tienes lo que hay que tener? Si tienes más de 30 años y estás listo para enfrentarte a las leyendas, envía tu solicitud ahora mismo siguiendo este enlace y forma parte de ello.