AFP
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Jose Mourinho afirma que Vinicius Jr debería haber dejado el Real Madrid para irse a un país donde se le «respete» en medio de los rumores que lo vinculan con el Arsenal
Sustituido, expulsado y bajo presión
Vinicius atraviesa un periodo turbulento en la capital española. El extremo brasileño cumple actualmente una sanción de cuatro partidos en LaLiga tras ver la roja directa ante el Villarreal. Las tensiones volvieron a aflorar entre semana, cuando fue sustituido antes de tiempo durante la emocionante victoria del Madrid por 4-3 tras remontar ante la Roma.
Pese a ser decisivo en las conquistas de la Champions League del Real Madrid en 2022 y 2024, el jugador de 26 años ha sufrido un notable bajón de forma. Esto ha llevado a que sectores de la afición del Bernabéu lo piten.
La situación en el Madrid cambió tras la sonada llegada de Kylian Mbappe procedente del Paris Saint-Germain en 2024. El Arsenal fue relacionado insistentemente con Vinicius durante el verano, antes de que el atacante firmara una importante ampliación de contrato que lo mantiene en Madrid hasta 2032.
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«Habría forzado mi salida»
En la previa del partido de Liga del Madrid contra el Sevilla, Mourinho se mostró asombrado por la entereza del brasileño. El entrenador aseguró que él no habría soportado el mismo trato hostil por parte de los aficionados.
«Si yo fuera [Vinicius], si estuviera en su lugar, probablemente no estaría aquí», declaró Mourinho a los periodistas. «El verano pasado habría forzado mi salida a una liga, un país, unos clubes y unos estadios donde lo respetasen».
El técnico portugués aclaró enseguida que fue el profundo cariño del jugador por el club lo que finalmente lo mantuvo en España.
«Cuando firmó ese contrato, lo hizo porque Madrid es su hogar y el Real Madrid es su hogar», añadió Mourinho. «Lo que dije antes es que dudo que yo hubiera sido capaz, como jugador con muchas opciones, de tener su fortaleza psicológica para aguantar».
Una noche difícil en Roma
El foco sobre Vinicius se intensificó durante el duelo de Champions League contra la Roma. Mourinho sustituyó al extremo en el minuto 59, cuando el Madrid perdía 3-1, después de que perdiera el balón en la jugada que precedió al segundo gol de la Roma. Endrick, que entró desde el banquillo, impulsó entonces una remontada espectacular.
Vinicius expresó abiertamente su frustración por haber sido sustituido tan pronto, pero se mantuvo firme. «Es normal que me enfade cuando me sustituyen, porque siempre quiero jugar todos los minutos, rendir al máximo y ayudar al equipo», admitió el delantero.
También recordó su trayectoria desde que llegó al Real Madrid y restó importancia a las críticas actuales. «Cuando tenía 18 años, mucha gente se reía de mí y decía que no marcaría ningún gol. Hoy llevo más de 100 con esta camiseta. Muchos han dudado de mí... Volveré a estar en buena forma y volverán los goles. Estoy seguro de ello, no tengo ninguna duda».
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Redención en la Champions League
Mientras Vinicius sigue sin poder jugar en las competiciones nacionales debido a su sanción, estará deseando acallar a sus críticos en Europa. Mourinho ya ha confirmado que el brasileño volverá al once inicial del Madrid en su próximo partido de Champions League contra el RB Leipzig.
Con Endrick reclamando más minutos y Mbappe acaparando la atención, Vinicius debe recuperar pronto su nivel para aliviar la creciente presión y justificar su importante renovación de contrato a largo plazo.
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