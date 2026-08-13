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José Mourinho advierte a las estrellas del Real Madrid de que «el verdadero trabajo» empieza la próxima semana tras la victoria ante el Deportivo
Un partido serio
El Madrid continuó su preparación para la próxima campaña con una trabajada victoria por 1-0 sobre el Deportivo La Coruna en Riazor. El resultado aseguró que el Real Madrid conquistara el Trofeo Teresa Herrera por décima vez en la ilustre historia del club, en lo que fue su primera aparición en el tradicional torneo desde 2013. Brahim Diaz marcó la diferencia al culminar una rápida jugada justo antes del descanso para mantener la racha de imbatibilidad del equipo durante el calendario estival.
En declaraciones a Real Madrid TV, Mourinho destacó la importancia de afrontar el amistoso con respeto por la historia del rival. «Fue un partido serio contra un equipo que regresa a La Liga, este trofeo tiene una larga tradición, así que lo dieron todo y nos obligaron a jugar en serio», explicó el entrenador.
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Lecciones tácticas de La Coruña
Aunque el marcador siguió siendo corto, la actuación ofreció a Mourinho valiosas pistas sobre cómo afrontará su equipo los bloques defensivos con los que probablemente se encontrará a lo largo de la temporada nacional. El técnico señaló que la naturaleza física y táctica del partido sirvió como una simulación perfecta de la exigencia de la máxima categoría española. Elogió a sus jugadores por su profesionalidad, en concreto por su capacidad para asegurar una victoria sin exigirse en exceso de forma innecesaria antes de que comiencen oficialmente los partidos de competición.
«Tendremos muchos partidos así en La Liga, y lo ganamos sin llevarlo al límite», comentó el exentrenador de Chelsea e Inter. «Ya sabéis quiénes son los cinco que están en Valdebebas. Y la semana que viene empieza el verdadero trabajo».
Gestión de los minutos
Uno de los temas principales de la segunda etapa de Mourinho en la capital española ha sido su meticuloso enfoque en la forma física de los jugadores y en la gestión de las cargas. Ante el Deportivo, el técnico introdujo cambios significativos para asegurarse de que sus centrocampistas clave se mantuvieran frescos, retirando al descanso a varios nombres de primer nivel. Se mostró firme en su negativa a sobrecargar a su grupo principal durante estos partidos no competitivos, y señaló que la prioridad sigue siendo la experimentación táctica más que las pruebas de resistencia individuales en este punto concreto del verano.
«Tengo que hacer cambios; no quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores», declaró Mourinho. «Hoy, Fede (Federico Valverde) y Arda [Guler] solo jugaron 45 minutos. Este partido va de ganar, pero aún más de trabajar y probar cosas. Y lo que me gusta es que en un partido como este, con cambios en la alineación y en el sistema, el equipo jugó para sacar un resultado».
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Construyendo de cara al inicio de la temporada
El partido contra el Deportivo fue elegido deliberadamente para aumentar el nivel de competencia de la plantilla. Mourinho ha estado muy implicado en la planificación del calendario veraniego, asegurando un aumento gradual de la dificultad. La victoria en Galicia llega después de una serie de partidos diseñados para exigir a los jugadores tanto mental como físicamente, garantizando que lleguen curtidos cuando estén en juego los tres primeros puntos de la temporada. El técnico mantiene los pies en el suelo y se niega a dar demasiada importancia a los trofeos conquistados durante la fase de exhibición.
«La dificultad de los partidos, tal y como los hemos organizado, va en aumento», concluyó Mourinho. «Sabemos cómo son estos torneos. Vale lo que vale para el equipo local. Competir así es un muy buen entrenamiento para nosotros».
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