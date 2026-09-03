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José Mourinho admite que el fútbol echará de menos a Lionel Messi y habla sobre la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid
Homenaje a un icono generacional
El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha dedicado grandes elogios a Lionel Messi después de la retirada del campeón del mundo argentino del fútbol internacional con la Albiceleste. En una rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Real Betis, Mourinho expresó su profunda admiración por la calidad duradera del delantero. El técnico portugués bromeó incluso con que tendrá que ver la Major League Soccer, una competición que no le gusta especialmente, solo para disfrutar de los últimos años de la ilustre carrera de Messi.
«Hablar de Messi es complicado», dijo Mourinho, al destacar cómo el veterano delantero sigue desafiando las expectativas. «No hay mucho más que decir y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador».
- Panoramic by PsnewZ
Una historia compartida que se remonta a 2003
El respeto mutuo de Mourinho por Messi está arraigado en una historia futbolística que se extiende durante más de dos décadas y se remonta a la famosa academia La Masia del Barcelona, donde se formó Messi. Sus caminos se cruzaron de manera célebre el 16 de noviembre de 2003, cuando un Messi adolescente hizo su debut no oficial con el primer equipo del Barcelona ante un Oporto dirigido por Mourinho. Aunque el Oporto ganó aquel amistoso por 2-0 en su camino hacia la gloria en la Liga de Campeones esa misma temporada, aquello marcó el inicio de una era para un jugador que definiría a toda una generación.
Abordando la saga del traspaso de Julian Alvarez
Centrando su atención en la actualidad nacional, a Mourinho también le preguntaron por Julian Alvarez y su fallido traspaso veraniego al Barcelona desde el Atletico Madrid. El técnico del Real Madrid evitó entrar en especulaciones y subrayó que el entrenador del Atletico, Diego Simeone, tiene plena autoridad sobre los asuntos internos del club. Mourinho estableció una regla pragmática sobre el compromiso de los jugadores ahora que el mercado de fichajes se ha cerrado oficialmente.
"Mi sensación es que, desde ayer y al menos hasta el 31 de diciembre, será un jugador importante para su club", señaló Mourinho sobre el futuro inmediato de Alvarez.
- AFP
Pensando en los desafíos nacionales que se avecinan
Con el mercado de fichajes de verano ya cerrado, Mourinho espera que todos los jugadores con un futuro incierto vuelvan a centrarse por completo en sus compromisos deportivos actuales hasta enero como mínimo. Para el entrenador del Real Madrid, mantener la disciplina profesional es primordial mientras su equipo se prepara para un exigente tramo de partidos. Mientras tanto, el mundo del fútbol sigue reflexionando sobre el legado duradero de iconos como Messi, cuyo monumental impacto en el juego trasciende las feroces rivalidades entre clubes.
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