El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha dedicado grandes elogios a Lionel Messi después de la retirada del campeón del mundo argentino del fútbol internacional con la Albiceleste. En una rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Real Betis, Mourinho expresó su profunda admiración por la calidad duradera del delantero. El técnico portugués bromeó incluso con que tendrá que ver la Major League Soccer, una competición que no le gusta especialmente, solo para disfrutar de los últimos años de la ilustre carrera de Messi.

«Hablar de Messi es complicado», dijo Mourinho, al destacar cómo el veterano delantero sigue desafiando las expectativas. «No hay mucho más que decir y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador».