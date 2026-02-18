Getty Images Sport
José Mourinho acusado de «justificar el racismo» con comentarios «injustos» sobre Vinicius Junior, mientras Clarence Seedorf y Wayne Rooney lideran las críticas de los expertos hacia el entrenador del Benfica
Mourinho expulsado en un caótico enfrentamiento
El Real Madrid venció al Benfica por 1-0 en el partido de ida de la eliminatoria de la fase final de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio da Luz en una noche caótica en Portugal. Vinicius Jr. fue amonestado por sus celebraciones tras marcar un brillante gol de la victoria, pero el partido se detuvo después de que el astro brasileño acusara a Prestianni de racismo. Vinicius abandonó el terreno de juego y se le vio hablando con el entrenador Álvaro Arbeloa y Mourinho antes de que el partido se reanudara a la hora de juego. Sin embargo, los ánimos se caldearon de nuevo en los últimos compases del partido, cuando Mourinho fue expulsado por protestar al árbitro. La tarjeta roja significa que Mourinho no podrá estar en el banquillo en el partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en el Santiago Bernabéu.
¿Qué dijo Mourinho?
Mourinho habló sobre Vinicius Jr. después del partido con comentarios que han suscitado críticas. Dijo: «Debería ser el momento más emocionante del partido, un gol increíble. Estos talentos son capaces de hacer cosas maravillosas, pero, por desgracia, no se conforman con marcar un gol asombroso. Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa».
A continuación, se le preguntó a Mourinho si creía que Vinicius había incitado al público local con sus celebraciones y respondió: «Sí, eso creo. Entonces, las palabras que intercambian Gianluca Prestianni y Vinicius... Quiero ser independiente. Vi dos cosas completamente diferentes. Quiero ser independiente y no voy a comentar nada al respecto. Le dije [a Vinicius Jr] exactamente eso. Le dije: "Cuando marcas un gol así, solo celebras y vuelves". Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante [Eusebio] en la historia de este club era negra. Este club es todo menos racista. Si en su mente había algo relacionado con eso, era en el Benfica. Ellos [Vinicius Jr. y Prestianni] me dijeron cosas diferentes. Pero no creo en uno u otro. Quiero ser independiente».
Mourinho acusado de «justificar el racismo»
Mourinho fue criticado por sus comentarios sobre Vinicius Jr por los comentaristas televisivos de Amazon Prime. La leyenda holandesa Clarence Seedorf dijo: «Creo que todavía está emocionado. Creo que hoy ha cometido un gran error al justificar los insultos racistas. Está diciendo que está bien ser racista cuando Vinicius te provoca, y creo que eso está muy mal. Nunca, jamás, debemos justificar los insultos racistas. Vinicius ya ha tenido suficiente de ese comportamiento injustificado por parte de la gente. Sé que Mourinho, en el fondo, estaría de acuerdo conmigo, pero creo que se ha expresado de forma un poco desafortunada».
El exjugador del Arsenal Theo Walcott añadió: «Soy una persona bastante tranquila y serena, y no suelo enfadarme a menudo. Me encanta todo lo que ha hecho José Mourinho en el fútbol, pero creo que ha tomado una mala decisión en este sentido. Quizá era el único momento en el que no deberíamos haberle escuchado, la única noche en la que no debería haber aparecido ante las cámaras».
La leyenda del Manchester United, Wayne Rooney, dijo: «Es muy injusto lo que está diciendo sobre Vinicius».
Mientras tanto, en el estudio de CBS Sports, el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher calificó a Mourinho de «hipócrita» por criticar la celebración del gol de Vinicius. «Cualquiera puede celebrar como quiera, y Vinicius no debería sufrir abusos racistas. Me parece un poco hipócrita viniendo de Mourinho, un hombre que ha celebrado y posiblemente antagonizado a sus oponentes más que cualquier otro entrenador en el pasado», dijo Carragher. «¿Recuerdas cuando corrió por la banda en Old Trafford [celebrando el gol de Costinha para el FC Porto]? Recuerdo que Mourinho, en una final de Copa contra el Liverpool, cuando el Chelsea marcó un gol en los últimos minutos, le dijo a la afición del Liverpool que se callara. ¿Cuántas veces se ha tapado los oídos ante los rivales? Por eso, es un poco hipócrita por su parte criticar a Vinicius. Fue un gran gol, en un partido de la Liga de Campeones, y tiene todo el derecho a celebrarlo como quiera».
¿Qué viene después?
La UEFA ha emitido un comunicado en respuesta a las acusaciones sobre el partido: «Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, si estos dan lugar a sanciones disciplinarias, se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA. En estos momentos no tenemos más información que facilitar ni más comentarios que hacer al respecto».
El Real Madrid recibirá al Benfica en el Santiago Bernabéu para disputar el partido de vuelta de la eliminatoria dentro de una semana.
