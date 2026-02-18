José Mourinho acusado de «justificar el racismo» con comentarios «injustos» sobre Vinicius Junior, mientras Clarence Seedorf y Wayne Rooney lideran las críticas de los expertos hacia el entrenador del Benfica

Mourinho fue criticado por sus comentarios sobre Vinicius Jr por los comentaristas televisivos de Amazon Prime. La leyenda holandesa Clarence Seedorf dijo: «Creo que todavía está emocionado. Creo que hoy ha cometido un gran error al justificar los insultos racistas. Está diciendo que está bien ser racista cuando Vinicius te provoca, y creo que eso está muy mal. Nunca, jamás, debemos justificar los insultos racistas. Vinicius ya ha tenido suficiente de ese comportamiento injustificado por parte de la gente. Sé que Mourinho, en el fondo, estaría de acuerdo conmigo, pero creo que se ha expresado de forma un poco desafortunada».

El exjugador del Arsenal Theo Walcott añadió: «Soy una persona bastante tranquila y serena, y no suelo enfadarme a menudo. Me encanta todo lo que ha hecho José Mourinho en el fútbol, pero creo que ha tomado una mala decisión en este sentido. Quizá era el único momento en el que no deberíamos haberle escuchado, la única noche en la que no debería haber aparecido ante las cámaras».

La leyenda del Manchester United, Wayne Rooney, dijo: «Es muy injusto lo que está diciendo sobre Vinicius».

Mientras tanto, en el estudio de CBS Sports, el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher calificó a Mourinho de «hipócrita» por criticar la celebración del gol de Vinicius. «Cualquiera puede celebrar como quiera, y Vinicius no debería sufrir abusos racistas. Me parece un poco hipócrita viniendo de Mourinho, un hombre que ha celebrado y posiblemente antagonizado a sus oponentes más que cualquier otro entrenador en el pasado», dijo Carragher. «¿Recuerdas cuando corrió por la banda en Old Trafford [celebrando el gol de Costinha para el FC Porto]? Recuerdo que Mourinho, en una final de Copa contra el Liverpool, cuando el Chelsea marcó un gol en los últimos minutos, le dijo a la afición del Liverpool que se callara. ¿Cuántas veces se ha tapado los oídos ante los rivales? Por eso, es un poco hipócrita por su parte criticar a Vinicius. Fue un gran gol, en un partido de la Liga de Campeones, y tiene todo el derecho a celebrarlo como quiera».