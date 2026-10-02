En declaraciones a los periodistas en la zona mixta, el atacante subrayó su determinación de corresponder a la confianza de Scaloni: "Intento aprovechar al máximo cada oportunidad que me da el entrenador. Es un honor jugar para la Selección".

Al reflexionar sobre el momento decisivo que selló la victoria, Lopez dijo: "Muy feliz, por suerte llegó el gol, el primero, y es un regalo de la vida".

Rindiendo homenaje a sus raíces, añadió: "Se lo dedico a mi familia, a mi mamá, a la gente de mi pueblo, San Lorenzo".