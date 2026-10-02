¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-FRIENDLY-ARG-BOLAFP
Adhe Makayasa
Traducido por

Jose Manuel Lopez celebra su primer gol con Argentina como «un regalo de la vida» mientras se vislumbra la despedida de Lionel Messi

José López
Argentina
Argentina vs Bolivia
Bolivia
Amistosos
Palmeiras
Serie A

El delantero de Palmeiras Jose Manuel Lopez ha descrito su primer gol internacional con Argentina como una bendición inolvidable después de una contundente victoria por 4-0 ante Bolivia. El atacante de 25 años aprovechó la amplia rotación de la plantilla de Lionel Scaloni en Córdoba y selló un triunfo rotundo mientras Argentina se prepara para la inminente marcha de Lionel Messi.

  • El delantero culmina una contundente goleada en un amistoso

    El imponente delantero del Palmeiras abrió su cuenta internacional para culminar una victoria contundente de Argentina en Córdoba en la noche del miércoles. Lopez marcó a bocajarro para cerrar una goleada de cuatro tantos después de los goles anteriores de Lautaro Martinez, Nico Paz y Cristian Romero. El jugador de 25 años disputaba su séptimo partido con la selección tras entrar como suplente en la segunda parte.

  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Su primer gol desata una celebración emotiva

    En declaraciones a los periodistas en la zona mixta, el atacante subrayó su determinación de corresponder a la confianza de Scaloni: "Intento aprovechar al máximo cada oportunidad que me da el entrenador. Es un honor jugar para la Selección".

    Al reflexionar sobre el momento decisivo que selló la victoria, Lopez dijo: "Muy feliz, por suerte llegó el gol, el primero, y es un regalo de la vida".

    Rindiendo homenaje a sus raíces, añadió: "Se lo dedico a mi familia, a mi mamá, a la gente de mi pueblo, San Lorenzo".

  • La plantilla se une en torno al icono que se retira

    La imponente actuación en Córdoba llegó con el telón de fondo emocional de la inminente despedida de Messi del escenario internacional. Al reflexionar sobre el poco tiempo que compartió vestuario con el icónico capitán, Lopez dijo: "Personalmente, todo es nuevo para mí. Solo tuve a Leo durante poco tiempo, pero lo disfruté al máximo. Le apoyaremos y queremos que esté con nosotros para siempre".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    La despedida monumental encabeza el calendario de amistosos

    Un resultado contundente ante Bolivia ofrece una plataforma tranquilizadora para que Scaloni rote su plantilla de cara al duelo del sábado contra Burkina Faso. Ese partido servirá como ensayo general antes de que Messi se despida de forma emotiva ante Benín en el Estadio Monumental tres días después. Para Lopez, mantener este impulso en ataque será clave en su intento de consolidar un puesto permanente en la nueva era de Argentina.