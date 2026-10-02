AFP
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Jose Manuel Lopez celebra su primer gol con Argentina como «un regalo de la vida» mientras se vislumbra la despedida de Lionel Messi
El delantero culmina una contundente goleada en un amistoso
El imponente delantero del Palmeiras abrió su cuenta internacional para culminar una victoria contundente de Argentina en Córdoba en la noche del miércoles. Lopez marcó a bocajarro para cerrar una goleada de cuatro tantos después de los goles anteriores de Lautaro Martinez, Nico Paz y Cristian Romero. El jugador de 25 años disputaba su séptimo partido con la selección tras entrar como suplente en la segunda parte.
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Su primer gol desata una celebración emotiva
En declaraciones a los periodistas en la zona mixta, el atacante subrayó su determinación de corresponder a la confianza de Scaloni: "Intento aprovechar al máximo cada oportunidad que me da el entrenador. Es un honor jugar para la Selección".
Al reflexionar sobre el momento decisivo que selló la victoria, Lopez dijo: "Muy feliz, por suerte llegó el gol, el primero, y es un regalo de la vida".
Rindiendo homenaje a sus raíces, añadió: "Se lo dedico a mi familia, a mi mamá, a la gente de mi pueblo, San Lorenzo".
La plantilla se une en torno al icono que se retira
La imponente actuación en Córdoba llegó con el telón de fondo emocional de la inminente despedida de Messi del escenario internacional. Al reflexionar sobre el poco tiempo que compartió vestuario con el icónico capitán, Lopez dijo: "Personalmente, todo es nuevo para mí. Solo tuve a Leo durante poco tiempo, pero lo disfruté al máximo. Le apoyaremos y queremos que esté con nosotros para siempre".
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La despedida monumental encabeza el calendario de amistosos
Un resultado contundente ante Bolivia ofrece una plataforma tranquilizadora para que Scaloni rote su plantilla de cara al duelo del sábado contra Burkina Faso. Ese partido servirá como ensayo general antes de que Messi se despida de forma emotiva ante Benín en el Estadio Monumental tres días después. Para Lopez, mantener este impulso en ataque será clave en su intento de consolidar un puesto permanente en la nueva era de Argentina.
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