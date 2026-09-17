Lopez no tuvo más remedio que reconocer la total superioridad del Barcelona después de que Santander fuera derrotado en el Camp Nou. En una memorable comparación tras el partido, Lopez equiparó la experiencia de enfrentarse al Barcelona con una dolorosa visita al dentista. Resumiendo la experiencia, Lopez describió el viaje como una cita desagradable pero inevitable, captando la sensación de impotencia que han sentido muchos visitantes al Camp Nou esta temporada.

«Sabíamos que la visita iba a ser dura. Era el día en que te toca ir al dentista, y duele. Protestaron los cuatro minutos de añadido; querían aplastarnos. El Barça nos presionó muy bien tras perder la posesión y, a partir de ahí, nos destrozó», dijo el entrenador.