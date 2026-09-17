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José Alberto López, técnico del Racing de Santander, compara el partido con una dolorosa visita al dentista después de que el Barcelona destrozara a su equipo en una goleada por 7-2
El dentista y el deseo de aplastar
Lopez no tuvo más remedio que reconocer la total superioridad del Barcelona después de que Santander fuera derrotado en el Camp Nou. En una memorable comparación tras el partido, Lopez equiparó la experiencia de enfrentarse al Barcelona con una dolorosa visita al dentista. Resumiendo la experiencia, Lopez describió el viaje como una cita desagradable pero inevitable, captando la sensación de impotencia que han sentido muchos visitantes al Camp Nou esta temporada.
«Sabíamos que la visita iba a ser dura. Era el día en que te toca ir al dentista, y duele. Protestaron los cuatro minutos de añadido; querían aplastarnos. El Barça nos presionó muy bien tras perder la posesión y, a partir de ahí, nos destrozó», dijo el entrenador.
- AFP
Un desastre defensivo para los visitantes
Lopez lamentó la falta de disciplina y de competitividad de su equipo en el tercio defensivo. Los visitantes fueron incapaces de hacer frente al movimiento y la velocidad de los hombres de Hansi Flick, encajaron siete goles y regalaron a los locales tres oportunidades desde el punto de penalti. Lopez fue contundente en su valoración de la actuación y destacó que su equipo cedió en esencia la iniciativa a sus ilustres rivales por errores evitables y por no igualar la intensidad necesaria a este nivel.
«No creo que fuera nuestro mejor día. Nos faltó la competitividad necesaria, especialmente en defensa, porque concedimos demasiadas oportunidades, como demuestran los tres penaltis. No puedes encajar siete goles y conceder innumerables córners; tenemos que ser un equipo mucho más disciplinado», declaró Lopez.
La capacidad del Barcelona para cambiar de ritmo
Aunque el Santander sí mostró breves destellos de intención ofensiva e intentó volver a meterse en el partido en varios tramos, el Barcelona siempre pareció tener otra marcha en reserva. Cada vez que los visitantes amenazaban con hacer el marcador más decoroso, el equipo de Flick respondía con una eficacia devastadora para restablecer su amplia ventaja. Esa capacidad para reaccionar de forma instantánea ante la presión es lo que hace tan peligrosa a la actual versión del Barcelona, según Lopez, que señaló que el líder de la liga está jugando con un nivel de confianza supremo que ahora mismo no tiene rival en la máxima categoría del fútbol español.
"Cada vez que parecía que estábamos a punto de recortar distancias y empezábamos a generarles problemas, subían una marcha y se alejaban en el marcador. Son un equipo que ahora mismo rebosa confianza, que te castiga con severidad y es muy difícil de frenar", admitió.
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Análisis de la lucha por el título de La Liga
A pesar de la naturaleza de la derrota, López se apresuró a señalar que el Barcelona todavía se enfrentará a obstáculos importantes en su lucha por el título de La Liga, citando la fortaleza de los otros pesos pesados tradicionales de España. Aunque el gigante catalán parece imperial en estos momentos, el técnico del Santander cree que tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid tendrán mucho que decir en la clasificación final.
«Veo grandes rivales en La Liga; obviamente, el Real Madrid es un equipo de primer nivel que también está en un excelente momento, y el Atlético es un equipo competitivo que está construyendo su plantilla y que sin duda estará ahí arriba. Tendrán competencia, pero lo que está claro es que el Barça ha rendido a un nivel impresionante en cada partido desde que comenzó la temporada de La Liga. El reto para ellos será mantener esa forma cuando arranque la Champions League y estén jugando tres partidos por semana», concluyó López.
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