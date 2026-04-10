Jornada de la Liga de Élite: duelo cumbre entre Al-Ittihad y Neom, mientras Al-Qadsia busca recuperar su sueño

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El Al-Qadsia llega con la moral baja tras fallar en su pase a cuartos, al perder 1-3 contra el Al-Ahli en la última jornada.

El conjunto del este no mantuvo su ventaja ante el «Al-Raqi» y encajó su primer tropiezo en la Liga de Élite tras cinco triunfos seguidos.

Tras esa caída, el Al-Qadsia bajó al quinto lugar y cedió el cuarto al Al-Taawoun, que avanzó a cuartos.

Ahora visita al duodécimo, Al-Fayha, último equipo con boleto a los play-offs, y la eliminatoria se antoja complicada.

A esto se suma el buen momento de Al-Fayha, que ha ganado 4 de sus últimos 6 partidos, con un empate y una derrota.

Destacan sus delanteros Muath Al-Habib, quinto máximo goleador de la Liga de Élite con 10 tantos, y Ammar Al-Khaibari.

Además, el choque reedita el duelo de la fase de liga, disputado en noviembre en el estadio Al-Safa, que terminó 2-2.