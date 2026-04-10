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Jornada de la Liga de Élite: Al-Ittihad vs. Neom. Al-Qadsia busca recuperar su sueño

FEATURES
Neom U21 vs Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 vs Al Fateh U21
Al Wehda U21
Al Fateh U21
Al Hazem U21 vs Al Okhdood U21
Al Hazem U21
Al Okhdood U21
Al Fayha U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Fayha U21
Al Qadisiyah U21
Arabia Saudí

La fase de play-off de la Liga Saudí Sub-21 ofrecerá emocionantes partidos a los aficionados.

Comienza la fase de clasificación para los cuartos de final de la Liga de Élite (Liga Saudí Sub-21).

Los ocho equipos que terminaron del quinto al duodécimo lugar se enfrentarán en cuatro duelos a ida y vuelta para definir los cuatro clasificados a cuartos de final.

  • Partidos de octavos de final

    La fase de play-off arranca el domingo 12 de abril: Al-Qadisiyah visita a Al-Fayha en el estadio de Al-Majma’ah y Al-Wehda recibe a Al-Fateh en el estadio del Rey Abdulaziz de La Meca.

    Al día siguiente, el Al-Ittihad visitará al Neom en el estadio de la Ciudad Deportiva del Rey Khalid, en Tabuk, y el Al-Hazm recibirá al Al-Akhdoud en su estadio de Al-Ras.

    La vuelta se jugará el domingo 19: Al-Fateh vs. Al-Wehda en Al-Ahsa y Al-Ittihad vs. Neom en Yeda.

    El lunes 20 de abril se cerrará la eliminatoria: Al-Qadisiyah vs. Al-Fayha en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi de Al-Khobar, y Al-Akhdoud vs. Al-Hazm en el estadio Príncipe Hazloul bin Abdulaziz de Najran.

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    • Anuncios

  • Al-Qadsia... para recuperar el sueño robado

    stc tv JawwyGetty/Goal

    El Al-Qadsia llega con la moral baja tras perder 1-3 contra el Al-Ahli en la última jornada y fallar en su pase a cuartos.

    El conjunto del este no mantuvo su ventaja ante el «Al-Raqi» y encajó su primer tropiezo en la Liga de Élite tras cinco triunfos seguidos.

    Tras ese tropiezo, el Al-Qadsia cayó al quinto puesto y cedió el cuarto al Al-Taawoun, que avanzó a cuartos.

    Ahora visita al duodécimo, Al-Fayha, último equipo en zona de play-off, y la eliminatoria se presenta complicada.

    Además, el bajo ánimo de los jugadores del Al-Qadisiyah se enfrenta al buen momento del Al-Fayha, que ha sumado cuatro victorias en los últimos seis partidos, con un empate y una derrota.

    Destacan sus delanteros Muaz Al-Habib, quinto máximo goleador de la Liga de Élite con 10 tantos, y Ammar Al-Khaibari.

    Además, el choque anterior en la fase de liga, disputado en noviembre en el estadio de Al-Safa, terminó 2-2.

  • La victoria... Ser subcampeón no basta

    Al-Fateh, segundo equipo más sólido de la Liga de Élite en defensa y ataque, jugará los cuartos de final contra Al-Wehda.

    Su ataque, con 42 goles, es el segundo más productivo (empatado con Al-Nasr y a cuatro tantos del Al-Hilal), y su defensa, con 21 tantos recibidos, también es la segunda menos batida, a solo dos del «Al-Alamy».

    Pese a ello, acabó sexto con 35 puntos (10 victorias, 5 empates y 5 derrotas), a solo dos del cuarto, Al-Taawoun.

    A pesar de su última victoria 6-0 sobre el Riyadh, el Al-Fateh no se clasificó directo a cuartos, pues no ganó en los cuatro partidos previos: empató con Al-Nassr y Al-Ahli, y perdió con Al-Adalah y Al-Arabi.

    Por su parte, Al-Wehda vive un buen momento: suma cuatro partidos sin perder (dos empates ante Al-Adalah y Al-Riyadh, y dos victorias sobre Al-Ahli y Al-Arabi).

    Gracias a ello, el conjunto de Riad acabó undécimo con 30 puntos (8 victorias, 6 empates y 6 derrotas).

    Es su primer duelo en la presente Liga de Élite de fútbol aéreo, pues no se vieron en la fase de liga.

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  • Al-Ittihad y Neom... La final de la fase de play-off

    stc tv JawwyGetty/Goal

    En la eliminatoria de clasificación para cuartos de final se medirán Al-Ittihad y Neom. La ida será en Tabuk y la vuelta en Yeda.

    El Al-Ittihad llega enrachado tras ganar 7-1 al Al-Bukairiya y 4-1 al Al-Shabab, con solo una derrota ante el Al-Khaleej (2-3) en los últimos tres partidos.

    El “Decano” acabó la fase de liga séptimo con 34 puntos, producto de 10 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

    Su baluarte es Ammar Al-Ghamdi, tercero en la lista de goleadores del torneo con 12 tantos.

    Neom, por su parte, sumó dos triunfos en sus últimos cuatro encuentros de la Liga Saudí Sub-21: 1-0 ante Al-Khaleej y 2-0 frente a Al-Shabab, con una derrota contra Al-Raed (1-2) y un empate 1-1 con Al-Bukairiya en la última jornada.

    Neom acabó décimo con 32 puntos (10 victorias, 2 empates y 8 derrotas).

    Será su primer duelo en la presente Liga de Élite, pues no se midieron en la fase de liga.

  • Al-Akhdoud y Al-Huzm... El partido decisivo

    El partido que cerrará la fase de play-off enfrentará a Al-Akhdoud y Al-Hazm, los dos equipos más igualados en la clasificación.

    Al-Akhdoud acabó octavo con 34 puntos (10 victorias, 4 empates y 6 derrotas).

    Solo un punto separa a Al-Akhdoud de Al-Hazm, noveno con 33 puntos fruto de 10 victorias, 3 empates y 7 derrotas.

    Las cifras favorecen a Al-Hazm, que cerró la fase de liga con dos victorias consecutivas ante Damak y Al-Najma (3-2) y un empate sin goles frente a Al-Hilal.

    En cambio, Al-Akhdoud no ganó en las últimas 6 jornadas, no marcó goles y perdió con Al-Fateh (0-5), Al-Hilal (0-4), Al-Taawoun (0-2) y Damak (0-3), además de empatar sin goles ante Al-Jabalain y Al-Najma.

    Es su primer duelo en la actual Liga de Élite de Fútbol Aéreo.

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  • Cifras de la fase de liga

    Regístrate y disfruta gratis de la Liga Saudí de Fútbol en stc tv. En la fase de liga se jugaron 240 partidos: 191 victorias y 49 empates.

    Se marcaron 711 goles, casi tres por encuentro.

    El Al-Hilal lideró la fase de liga con 46 goles a favor, cuatro más que Al-Nassr y Al-Fateh.

    El Al-Nassr tuvo la defensa más sólida, con 19 goles encajados (promedio de 0,8 por partido), dos menos que el Al-Fateh.

    Además, tiene la mejor diferencia de goles (+23), uno más que el Al-Hilal.

    Al-Ittifaq sumó 13 victorias, una más que Al-Taawoun, y solo empató un partido, al igual que Al-Arabi y Al-Jabalain.

    El Al-Hilal perdió solo dos partidos, dos menos que el Al-Nasr, que cayó en cuatro ocasiones.

    Basem Al-Arini, delantero de Al-Taawoun, lidera la tabla de goleadores con 18 tantos, tres más que Jalal Al-Salem, de Al-Ittifaq.

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