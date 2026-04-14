Jorginho, exjugador del Arsenal y del Chelsea, retiró sus críticas a Chappell Roan tras un incidente con el personal de seguridad del hotel

El centrocampista ha confirmado ahora que el guardia de seguridad en cuestión no trabajaba para Roan. En una declaración posterior, Jorginho escribió: «Hice mi declaración inicial en el calor del momento, tras enterarme de que un guardia de seguridad adulto se había acercado a mi hijo y a mi esposa de forma intimidatoria. Reaccioné como lo haría cualquier padre. Mi prioridad siempre será proteger a mi familia, y eso hice. El guardia ha reconocido públicamente que en ese momento trabajaba para otro artista. Aunque aún no sabemos por qué se acercó a ellas, y no creemos que una niña de 11 años desayunando sea una amenaza, ahora está claro que no actuaba en nombre de Chappell.

Me alegra aclarar las cosas; quiero que se sepa la verdad. Lamento el impacto en Chappell Roan, Catherine, Ada y nuestras familias. Siempre defenderé a los míos, pero reconozco cuando las cosas no son lo que parecían. Gracias por el apoyo recibido. Quiero dejar claro que no apoyo ni alientó el discurso de odio ni los ataques en línea. Defiendo el respeto, la empatía y la humildad, valores que transmito a mi familia. Para mí, este asunto está cerrado».