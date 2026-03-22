Jorginho contra Chappell Roan y su equipo: su hija, entre lágrimas tras un encuentro en el hotel; la reconstrucción de los hechos

Pero la ira de Jorginho por el incidente no se detuvo ahí. El centrocampista de 34 años del Flamengo etiquetó luego la cuenta de Instagram de Roan y escribió un mensaje en mayúsculas: «SIN VUESTROS FANS, NO SERÍAS NADA. Y ME DIRIGO A VUESTROS FANS: ELLA NO MERECE VUESTRO CARIÑO».





Sus mensajes fueron republicados y compartidos por su esposa, la cantante Catherine Harding, también conocida como Cat Cavelli y anteriormente pareja del actor de Hollywood Jude Law, con quien tuvo precisamente a Ada. La publicación de denuncia del futbolista incluía también una foto del cartel que había hecho su hija para la actuación de Roan.





Jorginho, en otros mensajes, describió la reacción de la cantante como «completamente desproporcionada» y «extremadamente agresiva». People señaló que Roan lleva tiempo luchando por que se respeten los límites entre ella, los fans y los paparazzi. Hace unas semanas, la propia artista acusó a un grupo de fotógrafos y admiradores que la esperaban fuera del restaurante donde estaba cenando de haberla «acosado».