Jorge Jesus explica la decisión de sustituir a Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal sobre Gales

Ronaldo vivió una actuación especialmente complicada durante la ajustada victoria de Portugal por 1-0 ante Gales en la Nations League el jueves. El delantero, de 41 años, tuvo dificultades para generar un impacto positivo y desperdició una ocasión clarísima para ver puerta.

Tras aprovechar un brillante pase de su compañero en el centro del campo Ruben Neves, Ronaldo no logró convertir lo que parecía una definición sencilla. Como consecuencia directa de sus dificultades, el seleccionador de Portugal, Jesus, optó por hacer un cambio decisivo. El veterano delantero fue sustituido en el minuto 68 del partido.