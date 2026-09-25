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Yosua Arya
Traducido por

Jorge Jesus explica la decisión de sustituir a Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal sobre Gales

C. Ronaldo
Portugal
J. Jesus
Portugal vs Gales
Gales
UEFA Nations League A

Cristiano Ronaldo vivió una noche frustrante con Portugal después de fallar una ocasión clarísima durante la ajustada victoria de su selección sobre Gales en la Nations League. El seleccionador, Jorge Jesus, sustituyó después al veterano delantero en la segunda parte y más tarde explicó el motivo táctico de su implacable decisión.

  • Una noche frustrante para Ronaldo

    Ronaldo vivió una actuación especialmente complicada durante la ajustada victoria de Portugal por 1-0 ante Gales en la Nations League el jueves. El delantero, de 41 años, tuvo dificultades para generar un impacto positivo y desperdició una ocasión clarísima para ver puerta.

    Tras aprovechar un brillante pase de su compañero en el centro del campo Ruben Neves, Ronaldo no logró convertir lo que parecía una definición sencilla. Como consecuencia directa de sus dificultades, el seleccionador de Portugal, Jesus, optó por hacer un cambio decisivo. El veterano delantero fue sustituido en el minuto 68 del partido.

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    Jesús explica su cambio táctico

    Jesus no rehuyó hablar de su decisión de sustituir a su capitán. En declaraciones directas a Canal11tras el pitido final, el seleccionador de Portugal ofreció una valoración brutalmente honesta sobre el estado físico de Ronaldo. El técnico explicó que la igualdad del partido exigía un planteamiento táctico muy diferente para asegurar los tres puntos.

    «El partido exigía este cambio», declaró Jesus al ser preguntado por la sonada sustitución en la segunda parte. «Quedaban 25 minutos y quería dar entrada a un jugador rápido en la primera línea defensiva, capaz de presionar a los dos centrales».

  • Pérdida de influencia en el último tercio

    Ronaldo, que presume de unos increíbles 146 goles en sus 234 partidos con la selección, simplemente se quedó sin energía. Jesus admitió que su jugador estrella ya no era capaz de ejecutar la presión alta que se le exigía desde arriba.

    «Cris ya no podía hacerlo», explicó el exentrenador del Benfica. «Sabía que, ofensivamente, no podía hacer mucho más».

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    Portugal sigue con sus pruebas en la Nations League

    Tras su trabajada victoria ante Gales, Portugal debe centrar rápidamente su atención en sus próximos compromisos internacionales. La selección portuguesa se medirá a Noruega este domingo con el objetivo de seguir ganando impulso en la Liga de Naciones.

    Apenas cuatro días después, Jesus y su plantilla viajarán para enfrentarse a Dinamarca en otro crucial encuentro a domicilio. Por último, el equipo pondrá fin a este intensísimo parón internacional con un segundo duelo ante Noruega el 4 de octubre. Está por ver hasta qué punto contará Ronaldo en estas próximas pruebas.

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