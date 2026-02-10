Getty/GOAL
Jorge Jesus envía un ultimátum sobre el traspaso de Cristiano Ronaldo a la directiva del Al-Nassr en medio de la incertidumbre sobre su contrato.
El futuro de Jesús está directamente ligado al de Ronaldo.
Se especula con el fin de la aventura saudí de Ronaldo, ya que se dice que el delantero de 41 años está sopesando sus opciones. Se ha planteado su regreso a Europa, posiblemente al Sporting, el club de su infancia, mientras que los aficionados de todo el mundo desearían ver al gran jugador de todos los tiempos junto a su eterno rival Lionel Messi en el Inter Miami, ganador de la MLS Cup.
Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre lo que sucederá a continuación, y eso también está afectando al entrenador del Al-Nassr, Jesús. Se dice que ha «condicionado la renovación de su contrato a la permanencia de su compatriota». El periódico Al-Riyadiyah afirma que el técnico no aceptará nuevas condiciones si se permite a Ronaldo marcharse.
La misma fuente afirma que «el entrenador no discutirá su contrato, que expira al final de la temporada actual, hasta que tenga una idea más clara del futuro del capitán portugués».
Gol de Ronaldo: Por qué el mejor jugador de todos los tiempos se ha perdido dos partidos del Al-Nassr
Ronaldo se ha perdido los dos últimos partidos del Al-Nassr tras expresar su descontento por la forma en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) distribuye los fondos entre los equipos que controla. El fichaje de Karim Benzema del Al-Ittihad al Al-Hilal fue la gota que colmó el vaso.
Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, quería ver más fichajes en el Al-Nassr durante el mercado de invierno, ya que el equipo aspira a conquistar el título de la Liga Profesional Saudí. Los refuerzos no llegaron.
Se dice que esa situación también ha molestado a Jesús, ya que había estado «esperando la finalización de dos fichajes que había solicitado desde principios de enero, pero estos acuerdos aún no se han materializado».
Al-Riyadiyah afirma que «no se espera que Jesús renueve su contrato en las circunstancias actuales, que dificultan satisfacer sus exigencias técnicas». Se hizo cargo del Al-Nassr antes de la temporada 2025-26 y ha conseguido 24 victorias en los 30 partidos que ha dirigido.
Fecha de regreso: Cuándo volverá a jugar Ronaldo
Según se informa, Ronaldo está relajando su postura de huelga tras generar numerosos titulares, y ha vuelto a los entrenamientos. El medio de comunicación portugués A Bola afirma que CR7 está previsto que vuelva a jugar contra el Al-Fateh el sábado. No participará en el partido de la Liga de Campeones de Asia contra el Arkadag en Turkmenistán el miércoles.
Su negativa a jugar ha sido respaldada por un antiguo compañero de equipo, el excentrocampista del Real Madrid Toni Kroos, que ha declarado en su podcast: «La liga saudí es un fenómeno extraño. Nadie había oído hablar de ella antes de la llegada de Cristiano Ronaldo, y ahora faltan al respeto al hombre que la ha puesto en el mapa mundial. Si Cristiano se marcha mañana, esta liga perderá todo su encanto. Sin Ronaldo, nadie vería la liga saudí».
Contrato lucrativo: se critica el comportamiento de Ronaldo
Sin embargo, otros se han apresurado a condenar el comportamiento de Ronaldo. Walid Al-Faraj, un destacado presentador de televisión y una de las voces más respetadas del fútbol saudí, ha dicho sobre el descontento del mejor jugador de todos los tiempos: «Cristiano Ronaldo tiene que saber cuál es su lugar. Este país se llama Arabia Saudí, no Arabia de Ronaldo. Confunde ser embajador con ser entrenador.
Ha sido una decepción. Es un empleado, gana un sueldo millonario, más de lo que jamás ha ganado en Europa, y tiene que respetar la liga o marcharse».
Continuó hablando de las payasadas de Ronaldo, que han suscitado muchas críticas: «Imagina a un jugador del Manchester City negándose a jugar en protesta por las decisiones del propietario del club. O a un jugador del Arsenal negándose a jugar dos partidos porque no está contento con la oferta de renovación. Es imposible que un jugador se atreva a hacer eso en la Premier League».
El contrato de Ronaldo, que es el más lucrativo del fútbol mundial y se dice que le reporta cerca de 500 000 libras al día, tiene vigencia hasta 2027. Es posible que tome una decisión sobre su futuro a largo plazo después de representar a Portugal en el Mundial de este verano.
