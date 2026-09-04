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Jordi Cruyff presume del acuerdo secreto por Brandt y arremete contra las afirmaciones sobre el riesgo financiero
Cruyff reflexiona sobre una ventana transformadora
El director deportivo del Ajax, Jordi Cruyff, habló con ESPN NL para repasar un exigente mercado de fichajes en el que el club de Ámsterdam incorporó talento internacional de élite. Fichajes de alto perfil como Marc-Andre ter Stegen, Sofyan Amrabat y Julian Brandt optaron por unirse al proyecto de reconstrucción del club.
Cruyff subrayó que el Ajax mantiene un enorme prestigio a nivel global, lo que facilita convencer a figuras veteranas que buscan éxito inmediato.
"Cuando mencionas el nombre Ajax, puedes ver en sus ojos que están muy interesados", dijo Cruyff. "Tenemos que volver a lo más alto. Los jugadores veteranos quieren competir y rendir a su mejor nivel ahora mismo".
- AFP
Toque personal y operaciones discretas
Cruyff reveló su enfoque personal para convencer a sus objetivos, centrado en las conexiones humanas individuales más que en conversaciones puramente técnicas. Destacó el fichaje encubierto del mediapunta alemán Julian Brandt como su momento favorito a nivel personal.
El club mantuvo las negociaciones en completo secreto antes de anunciar el movimiento de forma inesperada un viernes por la noche.
«Por una vez, nosotros como club demostramos que decidimos cuándo sale la información», afirmó Cruyff. Citando a su legendario padre Johan, añadió: «Si no chutas, nunca marcarás. A veces simplemente tienes que intentarlo».
Desestimar las acusaciones de riesgo financiero
Al abordar las críticas externas sobre los posibles riesgos para la estructura salarial, Cruyff defendió con firmeza la dependencia de agentes libres y de las cesiones. Argumentó que fichar jugadores sin pagar traspaso aporta flexibilidad y minimiza el riesgo financiero en comparación con abonar enormes cantidades en costes de transferencia.
Cruyff señaló que los ingresos por ventas superaron significativamente el gasto, manteniendo saneado el balance general pese a quedarse sin los ingresos de la Champions League.
«Esto no es arriesgado en absoluto», afirmó Cruyff. «El mayor riesgo es pagar traspasos caros de un club a otro. Ocho de los once nuevos jugadores llegaron gratis o cedidos».
- AFP
Plantilla lista para luchar por el título
Cruyff aceptó la realidad de perder a jóvenes talentos como Mika Godts a manos del Paris Saint-Germain y reconoció el papel de la Eredivisie como trampolín hacia la élite europea. Ahora, la atención se centra en poner a prueba a su plantilla, transformada radicalmente, en el próximo De Topper contra el PSV.
Aunque reconoce que el PSV cuenta con una estabilidad consolidada, Cruyff espera que el Ajax compita por todos los títulos disponibles.
"Hemos dado un gran paso en la dirección correcta", concluyó Cruyff. "Ahora nuestro trabajo es demostrarlo de manera tangible sobre el campo".
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