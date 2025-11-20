Jordi Alba descarta comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal y nombra a otros tres jugadores del Barcelona que merecen el mismo reconocimiento que el delantero de 18 años

Alba, sin embargo, está ansioso por evitar esa discusión. Dijo en El Larguero al nombrar a otros tres jugadores del Barca que merecen la misma cantidad de crédito que Yamal: “Creo que es un gran jugador, pero hay otros en el Barca, como Pedri, Gavi, [Frenkie] de Jong. Y me estoy dejando a muchos. Creo que compararlo con Leo... no hay comparación, pero eso es porque Leo no tiene rival.”

Alba se está preparando para cortar lazos profesionales con Messi. Mientras el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones se ha comprometido con un nuevo contrato de tres años en el Inter Miami, su amigo cercano ha decidido retirarse al final de los play-offs de la MLS Cup 2025.

Explicando esa decisión, el lateral de 36 años, Alba, dijo: "Honestamente, físicamente podría haber durado otro año o dos. Pero por cómo me he sentido, especialmente al principio de la temporada, y por los nuevos proyectos que se avecinan…

“Es una decisión bien considerada, y estoy muy claro al respecto. Extrañaré el fútbol, pero estoy contento con lo que he podido lograr. Todavía disfruto de los partidos, pero el trabajo diario y viajar cada semana es más duro. La ilusión que tienes a los 20 años se desvanece. Cuando tienes una familia, se nota.”