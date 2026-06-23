Jordania estuvo a punto de sumar sus primeros puntos en el Mundial, pero Argelia, gracias a los goles en la segunda parte de Benbouali (asistencia de Mahrez) y de Gouiri, remontó y ganó 2-1. Así, se mantiene en la lucha por los octavos de final tras perder ante Argentina en su debut.
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Jordania estuvo a punto de sorprender, pero quedó fuera del Mundial: Argelia remontó 2-1 con gol de Gouiri y aún puede avanzar a dieciseisavos
LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO J
Para quedar segundos, debemos vencer a Austria —con la que ahora sumamos 3 puntos en el grupo J— el domingo 28 de junio. Argentina, ya clasificada tras vencer 2-0 al equipo de Rangnick, se garantiza el primer puesto por diferencia de goles. Jordania es la cuarta eliminada, después de Haití, Túnez y Turquía.
LA CRÓNICA
En el minuto 36, Oriente Medio abrió el marcador con un disparo desde la derecha de Al-Rashdan que superó a Zidane en el primer palo. La reacción argelina llega con uncórner deMahrez que Benbouali cabecea a la red tras la indecisión del portero. El premio a la insistencia llega en el 82’, cuando otra acción a balón parado acaba en el área pequeña y Amine Gouiri, ex del Marsella, marca el 2-1 que da la victoria a los Zorros del Desierto.
EL MARCADOR
JORDANIA 1-2 ARGELIA
Goles: 36' Al-Rashdan (J), 69' Benbouali (A), 82' Gouiri (A).
JORDANIA (4-3-3): Abulaila; Nasib, Alarab, Abudahab (90+1' Obaid), Haddad; Al Rawabdeh, Abu Taha (84' Abuhasheesh), Al Rashdan; Olwan (90+1' Abuzraiq), Al Tamari (84' Azaizeh), Al Mardi (76' Fakhoury). Seleccionador: Sellami.
ARGELIA (4-4-2): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri (85' Hadjam); Zerrouki (46' Bentaleb), Chaibi, Boudaoui (46' Benbouali), Maza; Mahrez (76' Hadj Moussa), Gouiri (86' Belaid). Seleccionador: Petkovic.
Árbitro: Vincic.
AMONESTADOS: Zerrouki (A), Abu Dahab (G)
EXPULSADOS: –