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¿Jordan Pickford al Chelsea? Shay Given asegura que el Chelsea «aprovecharía la oportunidad» de fichar a la estrella del Everton si recibiera cualquier señal positiva
El Chelsea, instado a fichar al portero del Everton
El exguardameta de la Premier League Given cree que el Chelsea actuaría con rapidez para ir a por Pickford si el internacional inglés expresara su interés en cambiar de aires. El guardameta de 32 años sigue teniendo contrato en Goodison Park hasta junio de 2029, después de haber acumulado ya 358 partidos y 100 porterías a cero con el club. A pesar de su regularidad a largo plazo en la élite, la especulación en torno a su futuro se ha mantenido sorprendentemente discreta durante toda su etapa en Merseyside.
- AFP
Given elogia la sólida actuación de Pickford
En declaraciones a BOYLE Sports, Given expresó su sorpresa por la falta de especulaciones sobre un posible traspaso de Pickford, pese a su regularidad al máximo nivel.
Al hablar de la situación del portero, Given afirmó: "Jordan Pickford lleva ya casi 10 años en el Everton y también ha sido el número uno de Inglaterra durante la mayor parte de ese tiempo, además de batir el récord de apariciones de Inglaterra en partidos de la Copa del Mundo. Es extraño que no hayamos oído hablar de otros clubes intentando ficharle durante ese tiempo.
"Quizá simplemente está muy asentado en el Everton. Obviamente no sabemos si ha habido ofertas por Jordan a lo largo de los años, pero algunos veranos suele haber una especie de carrusel de porteros, igual que hablamos de entrenadores que cambian de equipo.
"Jordan lleva tanto tiempo en el fútbol que piensas que debe de tener 34 o 35 años, pero solo tiene 32. Yo me fui al Manchester City cuando tenía 33 y, en general, los porteros también mejoran con la edad. Le quedan muchos años al máximo nivel, pero quizá Jordan es feliz donde está. Uno pensaría que el Chelsea estaría mañana mismo al teléfono y aprovecharía la oportunidad de ficharle si él les diera cualquier señal positiva.
"Sí me sorprende que no veamos rumores sobre él, porque algunas de las paradas que hace para el Everton son sencillamente fenomenales. Recuerdo una mano para mandar por encima del larguero un disparo de Sandro Tonali en St James' Park la temporada pasada; fue increíble, pero eso es algo que tiene en su repertorio.
"Es un poco un 'Steady Eddie', y si pensáis que le estoy restando mérito al decir eso, no es así. Se lo estoy dando.
"Cuando tienes un portero tan fiable, es una gran ventaja, y además tiene mucha personalidad. Algunos dicen que a veces eso puede desbordarse, pero demuestra su pasión, su hambre y su deseo de que al equipo le vaya bien. Es su voluntad de ganar, eso no se puede entrenar ni enseñar. Es simplemente como es, y a mí no me molesta en absoluto."
Pickford confirma su profundo compromiso con el Everton
La lealtad de Pickford al Everton se ha mantenido inquebrantable, y el propio jugador ya había reiterado anteriormente lo feliz que se siente en Merseyside.
Al referirse a su relación con el club tras el partido contra el Brentford el pasado mes de abril, Pickford subrayó: "El Everton se ha portado muy bien conmigo, y yo me he portado muy bien con el Everton, tenemos una relación fantástica. Quiero mucho a los aficionados, la afición es de muchísima calidad. Tengo el mejor cántico que canta la afición del Everton. No es nada fácil conseguir un cántico del Everton, eso te lo digo yo".
- Getty Images Sport
Se avecina una prueba en el estreno ante el Crystal Palace
El Everton iniciará su campaña de la Premier League 2026-27 con un partido en casa contra el Crystal Palace el 22 de agosto. El liderazgo de Pickford y sus rápidos reflejos bajo palos volverán a ser la base de la defensa del Everton de cara a la nueva temporada. La presencia del portero titular de Inglaterra será vital para garantizar la solidez defensiva mientras el club se prepara para un exigente calendario nacional.
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