En declaraciones a BOYLE Sports, Given expresó su sorpresa por la falta de especulaciones sobre un posible traspaso de Pickford, pese a su regularidad al máximo nivel.

Al hablar de la situación del portero, Given afirmó: "Jordan Pickford lleva ya casi 10 años en el Everton y también ha sido el número uno de Inglaterra durante la mayor parte de ese tiempo, además de batir el récord de apariciones de Inglaterra en partidos de la Copa del Mundo. Es extraño que no hayamos oído hablar de otros clubes intentando ficharle durante ese tiempo.

"Quizá simplemente está muy asentado en el Everton. Obviamente no sabemos si ha habido ofertas por Jordan a lo largo de los años, pero algunos veranos suele haber una especie de carrusel de porteros, igual que hablamos de entrenadores que cambian de equipo.

"Jordan lleva tanto tiempo en el fútbol que piensas que debe de tener 34 o 35 años, pero solo tiene 32. Yo me fui al Manchester City cuando tenía 33 y, en general, los porteros también mejoran con la edad. Le quedan muchos años al máximo nivel, pero quizá Jordan es feliz donde está. Uno pensaría que el Chelsea estaría mañana mismo al teléfono y aprovecharía la oportunidad de ficharle si él les diera cualquier señal positiva.

"Sí me sorprende que no veamos rumores sobre él, porque algunas de las paradas que hace para el Everton son sencillamente fenomenales. Recuerdo una mano para mandar por encima del larguero un disparo de Sandro Tonali en St James' Park la temporada pasada; fue increíble, pero eso es algo que tiene en su repertorio.

"Es un poco un 'Steady Eddie', y si pensáis que le estoy restando mérito al decir eso, no es así. Se lo estoy dando.

"Cuando tienes un portero tan fiable, es una gran ventaja, y además tiene mucha personalidad. Algunos dicen que a veces eso puede desbordarse, pero demuestra su pasión, su hambre y su deseo de que al equipo le vaya bien. Es su voluntad de ganar, eso no se puede entrenar ni enseñar. Es simplemente como es, y a mí no me molesta en absoluto."