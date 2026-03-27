Jordan Henderson se une a Wayne Rooney en un selecto grupo, ya que el centrocampista del Brentford será titular con Inglaterra contra Uruguay

Aunque Henderson se quedó a las puertas de convertirse en el primer inglés en disputar siete grandes torneos tras quedarse fuera de la convocatoria para la Eurocopa 2024, su buen estado de forma reciente ha obligado a su reincorporación. Desde que fichó por el Brentford en el verano de 2025 con un contrato de dos años, ha experimentado un resurgimiento en su carrera. Esta temporada, ha disputado 31 partidos en todas las competiciones, marcando un gol y dando tres asistencias. Su liderazgo ha sido fundamental para llevar a los Bees al séptimo puesto de la Premier League, demostrando que, incluso en esta etapa de su carrera, sigue siendo un activo vital tanto para el club como para la selección.