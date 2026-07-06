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Jordan Henderson se perderá el resto del Mundial por una extraña lesión en la muñeca que requiere cirugía
La celebración se convierte en una catástrofe para Henderson
La victoria 3-2 de los Tres Leones sobre México debía ser una noche de júbilo, pero para Henderson terminó en agonía. El centrocampista del Brentford, que no llegó a jugar, se lesionó gravemente la muñeca al tropezar con un cartel publicitario mientras iba a celebrar el triunfo con los aficionados. The Athletic informa de que necesita cirugía, aunque aún se desconoce cuándo se operará y cuánto tiempo estará de baja.
El personal médico acudió de inmediato y se le vio recibiendo oxígeno antes de ser trasladado en camilla aun hospital de Ciudad de México. Mientras tanto, el resto de la plantilla regresó a Kansas City para preparar el próximo partido contra Noruega.
- AFP
Tuchel confirma un duro revés
El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció su decepción tras el partido. El técnico alemán confirmó que el ex capitán del Liverpool, de 36 años, se perderá los cuartos de final contra Noruega por una lesión en la muñeca. «Estoy triste porque Jordan se ha lesionado la muñeca», declaró Tuchel a los periodistas. «Es bastante grave. Está en el hospital. No encaja con el resto de la velada. No sé cuál será el procedimiento».
Su ausencia priva a Inglaterra de un líder en el vestuario, que hace poco disputó su 90.º partido internacional. Aunque este verano apenas ha jugado —entró unos minutos contra Panamá—, su experiencia se consideraba clave para una plantilla que ya vio la expulsión de Jarell Quansah en ese mismo encuentro, lo que complica aún más las opciones de Tuchel para el once.
Bellingham ofrece su apoyo a un compañero de equipo veterano
Jude Bellingham, héroe de la noche con dos goles, habló sobre la lesión de su compañero. A pesar de la victoria, el jugador del Real Madrid reconoció que el equipo estaba preocupado por el veterano centrocampista.
«Está pasando por un mal trago, pero nuestro equipo médico lo tiene todo bajo control. No soy quien para dar demasiados detalles, ya que no sé mucho de lo que está pasando, pero todos estábamos ahí para apoyarle», afirmó Bellingham.
Según The Athletic, el equipo médico coordina con especialistas la intervención quirúrgica, lo que pone fin a su cuarta participación en un Mundial. Henderson había sido una presencia muy activa desde el banquillo, y su extraño accidente ha ensombrecido ligeramente lo que fue una noche histórica para el fútbol inglés en México.
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Los preparativos para los cuartos de final se desarrollan bajo una nube de incertidumbre.
Inglaterra, que se prepara para enfrentar a Noruega, afrontará las últimas fases del torneo sin uno de sus jugadores más experimentados. La lesión de Henderson es el último giro en una campaña mundialista llena de drama dentro y fuera del campo. El centrocampista solo participó brevemente en la fase de grupos, un frustrante final para quien ha servido a su país por más de una década.
Además, la suspensión de Quansah por roja complica aún más la profundidad del plantel. Los Tres Leones deben reorganizarse de cara a la fase decisiva, con su veterano líder animándoles desde la banda.
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