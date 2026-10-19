Jordan Henderson lanza un desafiante aviso a Inglaterra mientras el veterano centrocampista brilla a las órdenes de Xabi Alonso en el Chelsea

Cuando el Chelsea se apartó de su estrategia de fichajes centrada en los jóvenes para incorporar a Henderson, los críticos sugirieron injustamente que solo se le había fichado para animar al equipo en el vestuario y velar por el cumplimiento de las normas de la plantilla. Sin embargo, tras sus recientes actuaciones en las que ha impuesto su autoridad, el veterano está decidido a dejar que su fútbol hable por él.

«Estoy disfrutando del reto. Creo que mucha gente habló del fichaje cuando llegué, pero yo solo tengo que hablar sobre el terreno de juego», continuó. «Ayuda tener grandes jugadores a tu alrededor y siento que el equipo está cada vez más unido».

«No pienso demasiado en lo que dicen los demás. Mi papel es tan importante como el de cualquier otro jugador del equipo. Solo tengo que aportar lo que puedo aportar».

«Pero ellos también me ayudan. No se trata solo de que yo haya venido a ayudar a los jugadores más jóvenes; ellos también pueden ayudar a los más experimentados. Sigo aprendiendo y mejorando».

«Va a haber opiniones de todo tipo. Intento utilizarlas como motivación, como energía, para volver a demostrar que se equivocan. Solo quiero hacer mi trabajo sobre el terreno de juego. Ahí es donde hablo de verdad».



