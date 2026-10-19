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Jordan Henderson lanza un desafiante aviso a Inglaterra mientras el veterano centrocampista brilla a las órdenes de Xabi Alonso en el Chelsea
Henderson brilla y el Chelsea logra una victoria vital a domicilio
El futbolista de 36 años ha recuperado su mejor nivel a las órdenes de Xabi Alonso tras su sorprendente llegada procedente del Brentford en verano. Después de marcar dos goles y dar una asistencia en la contundente goleada por 5-1 ante el Bournemouth de la semana pasada, el veterano centrocampista fue titular por tercera vez con el Chelsea en una disputada victoria por 2-0 sobre el Everton en la Premier League, en el Hill Dickinson Stadium. El triunfo permitió al club dejar su portería a cero en la máxima categoría por primera vez desde enero.
El triunfo del Chelsea en Merseyside quedó sellado con los dos goles de Pedro Neto en la segunda parte. El extremo abrió el marcador apenas 44 segundos después de la reanudación y firmó su primer doblete en la Premier League en el minuto 90, al aprovechar un lanzamiento de falta de Henderson que salió desviado. El partido quedó empañado por una grave lesión en la cabeza del portero Emiliano Martínez tras un duro choque con Jarrad Branthwaite.
- Getty Images Sport
«Todavía siento que puedo jugar al máximo nivel»
Tras quedarse fuera de las últimas convocatorias para la Liga de Naciones por sus escasos minutos de juego, Henderson sigue en contacto con Tuchel, seleccionador de Inglaterra. El excapitán del Liverpool insiste en que su carrera internacional está lejos de terminar y pretende luchar por un puesto.
«Siempre tendré ganas de jugar con Inglaterra», afirmó Henderson. «Todavía siento que puedo jugar al máximo nivel, pero tengo que cumplir con mi trabajo en el Chelsea, rendir bien y esperar a ver qué pasa. Jugar con Inglaterra siempre es un honor y algo muy importante para mí. Si siento que estoy jugando al máximo nivel, por supuesto que siempre querré formar parte del equipo».
Sobre sus esperanzas de volver a ser convocado, añadió: «Mientras siga jugando y me encuentre bien, siempre querré darme la oportunidad [de recibir una convocatoria]. Por supuesto, eso depende del seleccionador y de las decisiones que tome sobre la convocatoria y todo lo demás. Yo solo tengo que seguir rindiendo bien y ver qué pasa».
Acallando a los escépticos de Stamford Bridge
Cuando el Chelsea se apartó de su estrategia de fichajes centrada en los jóvenes para incorporar a Henderson, los críticos sugirieron injustamente que solo se le había fichado para animar al equipo en el vestuario y velar por el cumplimiento de las normas de la plantilla. Sin embargo, tras sus recientes actuaciones en las que ha impuesto su autoridad, el veterano está decidido a dejar que su fútbol hable por él.
«Estoy disfrutando del reto. Creo que mucha gente habló del fichaje cuando llegué, pero yo solo tengo que hablar sobre el terreno de juego», continuó. «Ayuda tener grandes jugadores a tu alrededor y siento que el equipo está cada vez más unido».
«No pienso demasiado en lo que dicen los demás. Mi papel es tan importante como el de cualquier otro jugador del equipo. Solo tengo que aportar lo que puedo aportar».
«Pero ellos también me ayudan. No se trata solo de que yo haya venido a ayudar a los jugadores más jóvenes; ellos también pueden ayudar a los más experimentados. Sigo aprendiendo y mejorando».
«Va a haber opiniones de todo tipo. Intento utilizarlas como motivación, como energía, para volver a demostrar que se equivocan. Solo quiero hacer mi trabajo sobre el terreno de juego. Ahí es donde hablo de verdad».
- AFP
Una serie crucial de duelos entre pesos pesados
El Chelsea afronta ahora una dura prueba para demostrar su valía: tres partidos consecutivos contra rivales tradicionales del grupo de los seis grandes. El equipo de Alonso se medirá al Tottenham este sábado antes de enfrentarse al Liverpool en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa. Después cerrará un exigente calendario de octubre recibiendo al Manchester United en Stamford Bridge, una ocasión perfecta para que Henderson impresione a Tuchel antes del próximo parón de selecciones.
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